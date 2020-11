Yeşilyurt'tan İzmir'e 10 ton gıda ve 500 battaniye desteği - Son Dakika

Malatya Yeşilyurt Belediyesinin İzmir'deki depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasında hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan 10 ton gıda ile 500 battaniyeden oluşan 'Yeşilyurt'tan İzmir'li Kardeşlerimize Sevgi Kervanı' isimli yardım tırı, düzenlenen törenle dualarla İzmir'e uğurlandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla 2 Kasım Pazartesi günü başlatılan Yardım Kampanyasına katılan çok sayıda iş insanı, hayırsever ve duyarlı vatandaşlar, havaların soğuduğu bugünlerde deprem nedeniyle zor günlerden geçen İzmir'deki vatandaşlara yardım elini uzattı.

Yeşilyurt Belediyesinin koordinasyonunda gerçekleşen yardım kampanyasında, üç gün gibi kısa sürede bir araya getirilen 10 ton gıda ile 500 battaniyeden oluşan yardım kolilerinin yüklendiği 'Yeşilyurt'tan İzmir'li Kardeşlerimize Sevgi Kervanı' isimli yardım tırı, dualarla yola çıktı.

"Kardeşliğimizi güçlendirmek amacıyla güzel bir organizasyon"

Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi önünde düzenlenen törende konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, " İzmir'de yaşanan ve hepimizi derinden üzen depremden sonra orada ki vatandaşlarımızı en iyi anlayanlar olarak, bir farkındalık oluşturmak ve kardeşliğimizi güçlendirmek amacıyla güzel bir organizasyon gerçekleşti. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Deprem mağduru olan vatandaşlarımız için elimizden gelen desteği veriyoruz. Yardımlaşma programının hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Belediye Başkanımız ve ekiplerini tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Hayırlı bir çalışmaya öncülük eden başkanımızı ve ekibini kutlarım"

Yaşanan depremler ve doğal afetlerde millet olarak birlikte hareket ettiklerini ifade eden AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ise " 2020 yılında ülkemizin değişik yerlerinde peş peşe meydana gelen depremlerde gerek belediyelerimiz gerekse de hayırseverlerimiz her türlü desteği esirgemeden depremzedelerin yanında oldular. Bugünde yine hayırlı bir çalışmaya öncülük eden Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ın şahsında katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. şeklinde konuştu.

"Çınar başkanımızı yürekten tebrik ediyorum"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik ederek kutlayan Türk Kızılay'ı Yönetim Kurulu Üyesi Umut Yalçın da, " Her türlü alanda olduğu gibi yardımlaşma hizmetlerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı Belediye Başkanımızı kutluyorum. Sevgi Kervanı olarak isim verdikleri, içerisinde gıda ve battaniye kolilerinin yer aldığı yardım tırımız aslında İzmir'e Doğu'dan Batı'ya bir sevgi bohçası götürmektedir. Böylesine güzel düşüncelere öncülük etmesinden dolayı Belediye Başkanımızın şahsında emek veren herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Örnek bir birliktelik ve dayanışma ruhu sergiledik"

Kampanyaya destek veren yardımseverlere teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, binlerce yıllık köklü bir medeniyete sahip Anadolu kültürü ve geleneklerinin temelinde yer alan birlik ve beraberlik ruhuna değer katacak, güzel bir kampanya düzenlediklerini söyledi.

İzmir'de ki deprem yaralarını millet olarak hep birlikte sarmak adına büyük bir seferberliğin başlatıldığına dikkat çeken Çınar, toplumda büyük ilgi gören yardım kampanyasıyla Malatya'dan İzmir'e yardım eli uzattıklarını vurguladı.

"Hayırseverlere ve destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum"

Millet olarak her türlü zorluk ve sıkıntının üstesinden gelebilecek bir ruha, kimliğe ve anlayışa sahip olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa dileklerimi iletiyoruz. Millet olarak böylesine zor zamanlarda kenetlenme ruhumuz, paylaşma kültürümüz hep ön plana çıkmıştır. Sadece ülkemizde değil dünyanın neresinde olursa olsun zorda ve darda olan kim olursa olsun devlet ve millet dayanışmasıyla oraya yardım elimizi uzatıyoruz. Binlerce yıllık köklü medeniyetimizin bize yüklediği bu sorumlulukları her türlü şart ve durumda yerine getirmek durumundayız, iyi günde kötü günde hep birlikte hareket ederek, toplumsal dayanışma ruhumuzu sürekli diri ve canlı tutmalıyız. İzmir'de 30 Ekim Cuma günü meydana gelen depremde mağduriyet yaşayan ve zor durumda olan kardeşlerimize ulaştırılmak amacıyla içerisinde 10 ton gıda ve 500 battaniyenin yanı sıra çocuklarımızın yazdığı mektupların ve hediyelerin yer aldığı Yeşilyurt'tan İzmir'li Kardeşlerimize Sevgi Kervanı' isimli yardım tırımızı bugün yolcu ediyoruz. İzmir'li kardeşlerimizi en iyi biz anlıyoruz. 24 Ocak 2020 günü yaşanan Elazığ-Malatya Depreminde aynı sıkıntıları bizlerde yaşadık. Depremin yaralarını sarmak adına çalışmalar devam ederken İzmir'den gelen acı haber hepimizin yüreğini yaktı, kederlendirdi ve üzdü. Depremi yakın zamanda yaşayan bir kent olarak İzmir'de ki deprem yaralarını sarmak adına başlatılan seferberliğe bizimde bir katkımız olsun diye, 2 Kasım Pazartesi günü itibariyle başlattığımız yardım kampanyamıza hayırseverlerimiz çok büyük ilgi gösterdi. Üç günlük süre zarfı içerisinde hayırseverlerimiz ve yardım gönüllülerinin destekleriyle 10 ton gıda ve 500 battaniye kolisini aracımıza yükledik. Malatya ve Yeşilyurt olarak İzmir için adeta tek yürek olduk, güzel bir yardım kampanyasını başarıyla tamamladık. Biz de bu afetten kalan yaraları sarmak için insani görevimizi yerine getirmenin huzuru içerisindeyiz. Dualarımız ve kalbimizle İzmir'li kardeşlerimizin yanındayız. Bizler yeter ki hep birlikte hareket edelim, birbirimize inanalım ve güvenelim, her türlü zorluğun üstesinden geliriz. Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde ki eğitimlere katılan çocuklarımızda İzmir'deki çocuklara verilmek üzere mektuplar yazdılar, oyuncaklar ve hediyelerden dolayı tırımıza 'sevgi kervanı' dedik. Doğu'dan Batı'ya bir anlamda sevgi umutlarını taşımış oluyoruz. Rabbim tüm insanlığı bu tür acılardan korusun ve muhafaza etsin" dedi.

Malatya İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın okuduğu duanın ardından 'Yeşilyurt'tan İzmir'li Kardeşlerimize Sevgi Kervanı' isimli yardım tırı, İzmir'e hareket etti. - MALATYA