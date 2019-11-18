Yeteneği keşfedilen Diyarbakırlı kızların futbol aşkı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde okullarında yapılan yetenek taramasında ve öğretmenleri tarafından keşfedilen kızlar, Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Makam Spor'da top koşturuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi ile tespit edilen, geleceğin yüzlerce şampiyon sporcusu arasında Erganili futbola gönül veren lisanslı kızlar da yer alıyor.

Kimi kilometrelerce yol yürüyerek kimi de babası tarafından motosikletle ulaşımı sağlanarak, üç yıl önce kurulan Makam Spor bünyesinde antrenmanlara ve müsabakalara katılan 12-25 yaş arası 40 lisanslı kızın yegane amacı bu yılı şampiyon olarak tamamlayıp, bir üst lige yükselmek.

Okullarından arta kalan zamanları Ergani Spor Kompleksinde antrenmanla geçiren kızlar, zamanla aşkla bağlandıkları futbolda hedef de büyüttü.

Profesyonel ligde ve milli takımda forma giymek isteyen kızlar Türkiye'yi futbolda en iyi şekilde temsil etmek için sıkı çalışıyor.

"Bazen 6 kilometre yürüyorum"

Oyunculardan ilçeye 6 kilometre mesafedeki Pınarkaya köyünde yaşayan Nurcan Aslanoğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ergani Spor Kompleksine antrenmandan geri kalmamak için bazı günler yürüyerek gittiğini söyledi.

Ailesinden herkesin futbolu sevdiğini ifade eden Aslanoğlu, futbol oynamak için her zorluğun üstesinden gelmeye çalıştığını belirtti.

Futbolu çok sevdiğini vurgulayan Arslanoğlu, "Okuldan çıkınca buraya geliyorum. Bazen 6 kilometre yürüyorum. Futbolu sevdiğim için bu zahmete katlanıyorum. Sağ bekte oynuyorum. Sürekli televizyonda maçları takip ediyor, taktiklere bakıyorum. Hedefimde Beşiktaş formasıyla Kadınlar 1. Ligi'nde oynamak var. Ergani'yi ve ülkemi temsil etmek istiyorum." dedi.

"Futbol benim aşkım, tutkum, her şeyim"

Yeteneği beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen Züleyha Aslan, futbolun adeta bir yaşam biçimi haline geldiğini söyledi.

Aslan, bütün zorluklara rağmen takımın antrenmanlarına katılıp, müsabakalarda başarı elde etmek için mücadele ettiklerini dile getirerek, "Futbol benim hayatım olmuş. Futbol benim aşkım, tutkum, her şeyim. Hedefimde milli sporcu olmak var." diye konuştu.

Takımın ve Ergani'nin adını en iyi şekilde duyurmak istediklerini anlatan Aslan, Ergani'de bir kadın futbol takımının olduğunun bilinmesini istediklerini belirtti.

5 yıldır futbol oynadığını aktaran Aslan, derslerden arta kalan zamanları futbol oynayarak ve izleyerek geçirdiğini kaydetti.

"Tüm deplasmanlara gittim. Gol atınca çok mutlu oluyor, duygulanıyorum. Emeğimin karşılığını alıyor, hocalarıma sarılıyorum. Takım olarak mutlu oluyoruz." diyen Aslan hayatında futbolun hep olmasını istediğini bildirdi.

Futbolcu kızını antrenmana motosikleti ile götürüyor

Takımın yıldızlar grubunda oynayan Irmak Bayhan, okuldan çıktıktan sonra eve giderek bir saat ders çalışıyor ödevlerini yapıyor.

Bayhan'ı en büyük desteği gördüğü babası Talip Bayhan, motosikletle antrenman yapacağı Ergani Spor Kompleksi'ne götürüyor.

İlkokulda futbola ilgisi başlayan Bayhan, futbolu çok sevdiğini söyledi.

Bayhan futbol oynamaktan gurur duyduğunu dile getirerek, iyi bir futbolcu olmak istediğini aktardı.

"Bazen erkeklerle de futbol oynuyoruz. Futbolu erkekler de kızlar da oynayabilir." diyen Bayhan, futbolun herkese hitap eden bir branş olduğunu vurguladı.

"Ona destek vermeyi bir baba olarak görev olarak görüyorum"

Baba Bayhan da futbola ilgisi olan kızlarını ailece desteklediklerini belirtti.

"Kızım bebekle oynamayı sevmiyor, topla oynamayı seviyordu. Okula giderken top da götürüyordu. Kızlarla oynamak yerine erkeklerle top oynuyordu. Irmak için elimden geleni yapıyorum. Ona destek vermeyi bir baba olarak görev olarak görüyorum. Dersleri de çok iyi. Kızım futbolu çok seviyor, ben ise doktor olmasını istiyorum. İmkanım yettiği kadar ona destek olmaya devam edeceğim." şeklinde konuştu.

"Ailelerin desteğini görmek mutlu ediyor"

Makam Spor antrenörlerinden Dilan Şahin, oyuncularının zor koşullar altında çalışmalara katıldığını söyledi.

"Diyarbakır'ın 3. Lig'de tek temsilcisi biziz. Kulüp kapanma tehlikesi geçirdi, kapanmasına izin vermedik. Kızlarımızı da bırakmak istemedik. Hedefimiz önce 2. Lig'e sonra 1. Lig'e yükselmek." diyen Şahin, kızlardan bazılarının yürüyerek, hatta koşarak geldiğini aktardı.

Şahin, "Köylerden gelenler var. Okulu daha uzakta olup, servis bulamayıp, yürüyerek gelenler var. Kızlarımızın ailevi destekleri çok yüksek. Antrenmanlara babası getiren de var. Ailelerin bu kadar destek verdiğini görmek, mutlu ediyor. Bu destek kızları da teşvik ediyor. Makam Spor kadın futbol takımı olarak hem Ergani hem Diyarbakır hem de Türkiye'yi temsil etmek, kadınlarımızın da spor yapabileceğini göstermek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Futbol sayesinde kızların sosyalleşip kötü alışkanlıklardan uzak kaldığına işaret eden Şahin, kızların hem derslerinde hem de futbolda çok başarılı olduğunu sözlerine ekledi.