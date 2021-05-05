Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi - Son Dakika

Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi

05.05.2021 15:44

Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi Yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü, ürünü için su bulamayan üretici mağdur oldu İklim değişikliği nedeniyle mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Denizli'de bulunan birçok barajda su seviyesinin düşmesine neden oldu.

Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi

Yaşanan kuraklık nedeniyle barajlardaki su seviyesi düştü, ürünü için su bulamayan üretici mağdur oldu

DENİZLİ - İklim değişikliği nedeniyle mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Denizli'de bulunan birçok barajda su seviyesinin düşmesine neden oldu. Barajların boş kalmasının ardından yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verince, çiftçiyi mağdur oldu.

Ülke genelinde iklim değişikliği sebebiyle birçok bölgede mevsimlerde değişiklik yaşanırken Denizli'de Nisan ayında beklenen yağışların olmaması nedeniyle barajlarda su seviyelerinin düşmesine neden oldu. Pamukkale ilçesi, Karakurt Mahallesinde yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen mahallelerden biri oldu. Yağışların bu yıl yetersiz olması, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi nedeniyle Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı etrafında bulunan tarım arazilerine ekilen arpa ve buğdayların boyları uzamadan baş verdi. Mahallede bulunan çiftçiler 2020 yılında başlayan korona virüs salgını ile birlikte zor durum yaşadıklarını ve 2021 yılı Nisan ayında bekledikleri yağışların olmadığını belirtti.

"Arpaların, buğdayların boyları maalesef ki gelişmedi"

Denizli Yörükleri Derneği Başkanı Yaşar Celal Ceylan, beklenen yağmur yağışı olmadığı takdirde kötü günlerin kapıda olabileceğini söyledi. 2020 yılında iklim değişikliğinin gözle görülür hale geldiğini 2021 yılında da devam ettiğini anlattı. Bir taraftan korona salgınıyla mücadele devam ederken diğer taraftan ekonomik sıkıntıların arttığını, kuraklık ve kıtlıkla karşı karşıya kalındığını aktaran Ceylan; "Maalesef 2020 yılında başlayan sıkıntılar ülkemiz için 2021'de de devam etmekte. Korona virüsle savaşıyoruz, kuraklıkla savaşıyoruz, ekonomi durumumuz çok kötü olmasa da çokta iyi diyemeyiz. Cenabı Allah'ta bu sene ne yazık ki, gördüğünüz arpaların, buğdayların boyları maalesef ki gelişmedi. Çok acayip bir kuraklık var bu nedenden dolayı bu sene tahmin ediyorum herhalde çok ürünlerde ulaşım zor olacak. Hayvancıların ve çiftçilerin işi gerçekten zor olacak bu sene. Cenabı Allah bir an önce bu durumumuzu görsün, inşallah nasip olursa son dönemlerde bu yağmurlardan falan, bize imkan verirse, rabbim yağmur yağdırırsa birazcık kurtulma şansımız olabilir diye düşünüyorum" dedi.

"Barajımızın yüzde 20'si ancak dolu"

Barajın geçtiğimiz yıllarda daha fazla suyunun olduğunu söyleyen Ceylan; "Bizim Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı, şu bulunduğumuz bölgelerde dahi bizim eskiden buralara kadar su çıkardı. Su seviyesi yol üzerinde olurdu, ama maalesef bu sene kurak geçmesinden dolayı barajımızın yüzde 20'si ancak dolu. Buradaki barajın yapım amacı da daha önce bildiğiniz gibi Denizli içme suyu projesiydi ama sonradan vazgeçildi. Ova kısmının sulaması buradan yapılıyor. İnşallah cenabı Allah bir an önce yağmuru verirse birazcık kurtulma şansımız olur diye düşünüyorum. Rabbim ülkemizin, vatandaşlarımızın milletimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi
Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi

Koronavirüs, Denizli, Mevla, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeterince sulanamayan buğdaylar erkenden baş verdi - Son Dakika Ekonomi


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