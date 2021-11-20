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Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti - Son Dakika

Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti

20.11.2021 14:42

Amerika Devletlerİi Başkanı Joe Biden başkanlık yetkilerini 85 dakikalığına yardımcısıKamala Harris'e devretti.

Amerika Devletlerİi Başkanı Joe Biden başkanlık yetkilerini 85 dakikalığına yardımcısı

Kamala Harris'e devretti..

efekt..

Rutin kolonoskopi ve sağlık kontrolleri için hastaneye Biden, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu..

Joe Biden alacağı anestezi öncesi yetkilerini Harris'e devretmişti.. Biden, görevini devrettikten 85 dakika sonra anestezinin etkisinden çıktı ve yetkilerini Harris'ten geri aldı..

Başkan Yrdımcısı Kamala Harris ise ABD tarihinde başkanlık

yetkilerini devralan ilk kadın oldu..

efekt..

ABD anayasasına göre başkan, görevini yapamayacak bir sorun

yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde,

görevlerini yardımcısına devredebiliyor.

Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti
Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti
Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti
Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kamala Harris, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yetkiler 85 dakikalığına Harrıs'e geçti - Son Dakika


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