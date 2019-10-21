"Yıkımlar, ileride yapılacak kaçak yapıların önüne geçecek"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yerinde tespit ettiği imara aykırılıklarla ilgili yapılan yıkımların kaçak yapıları engellemesi bekleniyor.

Bakan Kurum'un ikinci kez yaptığı incelemenin ardından hızlandırılan yıkım işlemleri, ilçenin birçok noktasında devam ediyor.

İlçedeki yıkımlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince imar ile ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bakanlık ve Belediye iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada, birçok projeye belli bir süre verildiğini, bu süre içerisinde işlemlerin yasal zemine oturtulmasının istendiğini bildirdi.

Daha fazla yapılaşarak, yarımadayı daha fazla betona boğarak kalkınmanın da mümkün olmadığını vurgulayan Aras, vatandaşların da bu yıkımdan memnunluk duyduğunu dile getirdi.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Aras, "Vatandaşlarımız şunu iyi biliyor ki bu yıkımlar, bundan sonra yapılacak bu türlü kaçak yapılaşmaların ya da ihlallerin önüne geçecek." dedi.

"Artık insanların kaçak yapıya cesaret etmemesi gerekiyor"

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz da ilçede kanunsuz inşaat faaliyetlerinin çok ciddi sıkıntıya yol açtığı yönünde bir kanı oluştuğunu ifade etti.

Yıkımların başlamasının kentin geleceği açısından memnuniyet verici olduğunu belirten Yılmaz, "Yıkım çok sevindirici bir şey değil. Yıkım, yüzü soğuk bir şey. Ancak bundan sonra yapmaya kalkanlara caydırıcı olması için yapılacak başka hiçbir şey yok. Acı da olsa bazı yıkımların yapılması gerekiyor. Kanunsuz inşaatların durdurulması ve bundan sonra insanların buna cesaret etmemesi gerekiyor." diye konuştu.