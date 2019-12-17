Yılbaşı haftasında Karsu, Ayşegül Aldinç ve Yeni Türkü sevenleriyle buluşacak - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yılbaşı haftasında Karsu, Ayşegül Aldinç ve Yeni Türkü sevenleriyle buluşacak - Son Dakika Magazin

Yılbaşı haftasında Karsu, Ayşegül Aldinç ve Yeni Türkü sevenleriyle buluşacak

6 saat önce

Yıl sonunda Üçgen Teras yılbaşı konserlerinde Türk müziğinin değerli isimleri ağırlayacak.

Yılbaşı haftasında Karsu, Ayşegül Aldinç ve Yeni Türkü sevenleriyle buluşacak, System.String[]

Yıl sonunda Üçgen Teras yılbaşı konserlerinde Türk müziğinin değerli isimleri ağırlayacak. 26-28 Aralık tarihlerinde üç büyük isim; Yeni Türkü, Ayşegül Aldinç ve Karsu müzikseverlerle buluşacak.


Akmerkez, Aralık ayının son iki haftasında 19-22 Aralık ve 26-29 Aralık tarihleri arasında alışveriş festivali düzenliyor. 26-28 Aralık tarihlerinde Akmerkez Üçgen Teras'ta kurulacak sahnede, birbirinden değerli üç büyük isim ağırlanacak. Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri olarak düzenlenecek konserler serisinin ilk konuğu; 26 Aralık Perşembe akşamı 40'ıncı sanat yılını kutlayan Yeni Türkü olacak.


27 Aralık Cuma akşamı ise pop müziğin sevilen kadın sesi Ayşegül Aldinç, dillerden düşmeyen şarkılarını hayranları ile seslendirecek.


Son olarak 28 Aralık Cumartesi akşamı ise, caz alanındaki besteleri ve coverları ile gönülleri kazanan sanatçı Karsu, sevenleriyle buluşacak. Ardı sıra aldığı ödüllerle son yıllarda Türkiye'nin adının dünyada duyulmasında rol oynayan genç müzisyen, Akmerkez misafirleri için çok özel bir performans sergileyecek. Karsu'dan önce Sanatçı Deniz Sipahi ile Tolga Akyıldız sahnede olacak.


Tüm etkinliklere katılımın ücretsiz olarak gerçekleşeceği Akmerkez Üçgen Teras'ta konserler saat 20.00'da başlayacak.


Akmerkez Kış Festivali/ 26-28 Aralık


Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri/ Yeni Türkü/ 26 Aralık Perşembe/ 20.00


Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri/ Ayşegül Aldinç/ 27 Aralık Cuma/ 20.00


Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri/ Deniz Sipahi & Tolga Akyıldız/ 28 Aralık Cumartesi/ 19.30


Üçgen Teras Yılbaşı Konserleri/ Karsu/ 28 Aralık Cumartesi/ 20.30 - İSTANBUL

Yeni Türkü, Yılbaşı, Aralık, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
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