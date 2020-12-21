Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi - Son Dakika

Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi

21.12.2020 07:46
Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi, System.String[]

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yılbaşı gecesini de kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, yılbaşı süslerine yöneldi.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yılbaşı gecesini de kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar, yılbaşı süslerine yöneldi. Parti malzemeleri satan işletme sahibi Dilara Ergünay ise satışa sunduğu 3 katlı yılbaşı konseptli maskelere taleplerin yoğun olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan ve 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı, vatandaşlar yılbaşını evlerinde geçirecek. Yeni yıla sayılı günler kala evde yılbaşı hazırlıkları yapan vatandaşlar, evlerini süslemek için yılbaşı süsleri satan mağazalara yöneldi.

YILBAŞINDAKİ EN ANLAMLI HEDİYE10 yıldır parti malzemeleri satışı yapan Dilara Ergünay (42),vatandaşların yılbaşı gününü evinde geçireceğinden dolayı çam ağaçları, uçan balon ve yılbaşı süslemeleri satışlarında ciddi artış olduğunu söyledi. Ergünay, İstanbul şubelerinde yılbaşı konseptli maskeleri üretip mağazasında vatandaşların beğenisine sunduğunu belirterek, "Yılbaşı konseptlerimiz arasında olan maskelerimize talep çok yüksek. İnternetten görüp şehir dışına da gönderdiğimiz maskeler var. Yılbaşında hediye edilebilecek en anlamlı ve en güzel hediye bence bu" dedi.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yeni yılı evinde geçireceğini söyleyen Ayça Dikmen (30), "Bu maske yılbaşı konseptli olmasının yanı sıra 3 katlı bir maske. Renkleri filanda çok güzel. Yılbaşı konseptine çok uyumlu olduğu için daha öncesinde aldığım yılbaşı ağacının önüne geçip bu maskeyle fotoğraf çekilmeyi düşünüyorum" diye konuştu.


Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi
Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi
Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi
Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi
Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi
Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi
Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi

İçişleri Bakanlığı, Yılbaşı, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılbaşı konseptli maskelere yoğun ilgi - Son Dakika


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