'Yılbaşı Köyü'nde ışıl ışıl eğlence - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Yılbaşı Köyü'nde ışıl ışıl eğlence - Son Dakika

'Yılbaşı Köyü'nde ışıl ışıl eğlence

6 saat önce

ANTALYA Belek'teki The Land of Legends'te kurulan 'Yılbaşı Köyü' birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor.

'Yılbaşı Köyü'nde ışıl ışıl eğlence, System.String[]

ANTALYA Belek'teki The Land of Legends'te kurulan 'Yılbaşı Köyü' birbirinden renkli etkinliklere sahne oluyor. Dev noel ağacının yer aldığı köyde, suni kar yağdırılıyor, lazer ve ışık gösterileri ile akrobasi şovlar yapılıyor.

Rixos Oteller Grubu tarafından hayata geçirilen The Land of Legends, yılbaşı etkinliklerine hız verdi. Girişin ücretsiz olduğu merkezde kurulan 'Yılbaşı Köyü'nü gezenler, farklı markaların ürettiği sokak lezzetlerinin tadına bakıyor, hediyelik eşya alışverişi yapıyor. Çarşının ortasına konulan  20 metre uzunluğundaki noel ağıcında ise 6 binin üzerinde süs bulunuyor. Hatıra fotoğrafı çektirmek isteyenler ağaca büyük ilgi gösteriyor. Yılbaşı günü de dahil her gün 16.30 ile 18.00 saatleri arasında devam edecek olan etkinlikleri, yerli ve yabancı turistler keyifle izliyor.

Yılbaşı eğlenceleri bunlarla da sınırlı değil. Lazer gösterisiyle farklı bir atmosfere bürünen Yılbaşı Köyü'nde, kar makineleri suni kar yağdırıyor. Suni kar altında en fazla eğlenenler ise çocuklar oluyor. Çocuklar suni kar parçalarını yakalamak için birbiriyle yarışıyor.

Müzik ve dans gösterilerinin sunulduğu köyde fıskiyeli havuzdaki ışık şov ise izleyenlere eşsiz bir ortam sunuyor.

The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, "Yılbaşının ışıl ışıl olması için elimizden geleni yapıyoruz. Buraya gelen turistleri evinde hissettirmek, yılbaşı atmosferini yaşatmak için çalışıyoruz. Yılbaşı köyümüzün meydanında bulunan noel ağacımızın çevresindeki eğlence devam edecek" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:10 Kaynak: DHA
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