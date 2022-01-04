Yılbaşında, 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada sürücü tutuklandı - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, yeni yılın ilk saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki demir korkuluklara ardından da ağaca çarpan minibüsteki 3 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı kazada sürücü tutuklandı.

Kaza, yılbaşı sabahı saat 05.00 sıralarında, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir Yavuz'un (27) kullandığı 06 KA 986 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp refüjdeki demir korkuluğa, ardından da palmiye ağacına çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, ön tarafı hurdaya dönen minibüsteki yolculardan Kader Yanar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs sürücüsü Kadir Yavuz ile minibüste bulunan İsmail Aydınlık (24), Pouya Goudarzın (32) ve Gökhan Kırboğa (28) ise ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gökhan Kırboğa ve İsmail Aydınlık da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Kadir Yavuz taburcu edilirken, Özbekistan uyruklu Pouya Goudarzın'ın ise tedavisi sürüyor.

Kazada hayatını kaybeden Kader Yanar'ın cenazesi ailesinin yaşadığı Adana 'da toprağa verilirken, Gökhan Kırboğa'nın cenazesi Denizli'de Çakmak Mezarlığı 'nda defnedildi. İsmail Aydınlık'ın cenazesi ise Tavas ilçesi Kızılcabölük Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.TABURCU OLDU; GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, yılbaşı gecesi Tavas ilçesinde bir eğlence merkezinde çalıştıkları, işten çıktıktan sonra evlerine gitmek üzere minibüste oldukları öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında minibüs sürücüsü Kadir Yavuz, hastaneden taburcu olduktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Yavuz, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.