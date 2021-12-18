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YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK... - Son Dakika

YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...

18.12.2021 15:28

YILBAŞINDA gerçek çam ağacı süslemek isteyenler için olanak sağlandı.

YILBAŞINDA gerçek çam ağacı süslemek isteyenler için olanak sağlandı.

Yılbaşı yaklaştı, evinde çam ağacı süslemek isteyenler harekete geçti. Genellikle yapay çam ağaçlarını süsleyenlere yeni alternatif İBB'ye bağlı Ağaç ve Peyzaj A.Ş'den geldi. Başlattığı kampanya kapsamında gerçek ağaç süslemek isteyen fakat çam ağacına bakacak imkanları olmayanlardan çam ağaçları geri alınarak doğaya geri kazandırılacak. Evde bakıma uygun olmayan çam ağaçları yaklaşık 1 ayın ardından alınan kişi tarafından 'bahçe market'e bırakıldığında belirlenen bölgelere bu ağaçlar geri dikilecek. Ağacı geri getiren kişiye ağacın hangi bölgeye ekildiği ile ilgili bilgilendirme yapılacak. İstanbul genelindeki 10 bahçe markette bulunan çam ağaçlarını boyutu 80 santimetre ile 175 santimetre arasında değişiyor. Çam ağaçlarının fiyatlarıysa 250 lira ile 475 lira arasında

'ÇAM AĞACI 15-20 GÜN SONRA EVDE ÖLMEYE BAŞLAR

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Bahçe Market Sorumlusu Nihan Özok, 'Hali hazırda satılan çam ağaçlarımız mevcut fakat bu arkamızdaki bütün ağaçlar yılbaşı için özel getirilmiştir. Yılbaşlarında hem evlerimizde yılbaşı ağaçlarımız olsun, canlı ağaçlarda süslemeler yapalım hem de daha sonrasında doğa ile buluşturmak için böyle bir kampanya başlatmış durumdayız. Siz ağaçları satın alıyorsunuz 15-20 gün evinizde bunlara bakabiliyorsunuz. Yeni yılı geçirdikten sonra bize geri getirirseniz bu ağaçları toprak ve doğayla tekrar buluşturuyoruz. İstanbul içerisinde bulunan ağaçlandırma bölgelerine, zaman zaman okulların bahçelerine sizin veya sevdiklerinizin adına doğayla buluşturuyoruz. Nereye dikim yapıldığını da size SMS ile bildiriyoruz. Bu ağaçlar dış mekan ağaçlarıdır, metrelerce uzar ve genişlerler. Bunları eve hapsetmek onlara bir ceza olur ve 15-20 gün sonra ölmeye başlarlar. Plastik bir şey almaktansa hem canlı ağaç almak, ağaçlandırmaya bir katkı ve teşviktir. Bizim amacımızda doğaya katkıda bulunmak diye konuştu.

'PLASTİĞE GÖRE YANGIN RİSKİ ÇOK DAHA AZDIR

Bahçe market sorumlusu Nihan Özok ? Bazen elektrik kaçakları olabiliyor, plastiğe nazaran çok daha azdır yangın riski. Sonuç olarak canlı bir bitki olduğu için yaştır. Yaş ağaç kolay kolay yanmaz. Öldükten ve kuruduktan sonra belki yanmaya başlar. Direkt ağacın tutuşması yüzünden hemen bir yangın kesinlikle çıkmaz diyebilirim. En küçük ağacımız 250 lira 450-475 liraya kadar çıkıyor. 80-100 cm'den başlar 175 santimetre kadar ağaçlarımız mevcut. Çam ağaçlarına çok fazla bir talep var. Bu yıl havaların sıcak gitmesinden ötürü biz biraz geç getirebildik bu sene. Geçen sene 1000 adet civarında satışımız gerçekleşti,200-250 tanesi geri getirildi. Diğerleri de sonuçta kendi bahçesine dikebilir. Kısaca biz İstanbullulara 'İstanbullular hem yeni yılda bir çam ağacınız olsun hem de yeni yıl geçtikten sonra doğada dikili bir ağacınız olsun' kampanyası başlattık. Bu takdirde bahçe marketlerden alınan çam ağaçlarımızı bahçe marketlerimize geri getirdiğiniz zaman biz bunların dikimini sağlıyoruz diye konuştu.

'BU ZEVKİ TATMAK İSTEYENLER CANLI AĞAÇ İLE SÜSLEME YAPMALI

Çam ağacı alan Ahmet Fahri Kaya 'Biz kendi bahçemizde bakıyoruz ama koruyabilirsek. Koruyamazsak buraya getirebileceğimiz söylendi. Bu da yapılabilir ama genellikle korumaya çalışıyoruz. Çam ağacı süsleyeceklerin de canlısını kullanması lazım madem bu zevki tatmak istiyorlar canlısı ile yapmalılar ve doğayı da korumak açısından burayla doğru bir iletişimle kendileri koruyamayacaklarsa ya doğada ya bahçede yetişmelerini devam ettirebilmek lazım dedi.

YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...
YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...
YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...
YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...
YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...
YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...
YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...
YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...
YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...
YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK...

İstanbul, Yılbaşı, Yangın, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YILBAŞINDA SÜSLE SONRA DİK... - Son Dakika


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