Yıldırım Belediyesinden tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'a "Yöresel Ürünler Çarşısı" - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Yıldırım Belediyesinden tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'a 'Yöresel Ürünler Çarşısı' - Son Dakika

Yıldırım Belediyesinden tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'a "Yöresel Ürünler Çarşısı"

6 saat önce

Tarihi ve kültürel miraslara ev sahipliği yapan Yıldırım ilçesinin dünyaya açılan kapısı Cumalıkızık, Yıldırım Belediyesinin çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

Yıldırım Belediyesinden tarihi Osmanlı köyü Cumalıkızık'a

Tarihi ve kültürel miraslara ev sahipliği yapan Yıldırım ilçesinin dünyaya açılan kapısı Cumalıkızık, Yıldırım Belediyesinin çalışmalarıyla geleceğe taşınıyor.

Yıldırım Belediyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Osmanlı'nın kırsal mimarisinin eşsiz örneklerinden 700 yıllık Cumalıkızık'a, mahallenin tanıtılması ve açığa çıkarılması için üretici ile tüketicinin aracısız buluşacağı Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı'nı kazandırıyor.


Toplamda bin 52 metrekarelik alanda oluşturulacak, 189 tezgahın bulunacağı yöresel ve el ürünlerinin yer alacağı Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı'nda turşudan reçele, el işlemelerinden yöresel kıyafetlere birçok ürünün satışı yapılacak.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Cumalıkızık'ın UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almasının Yıldırım için büyük bir gurur olduğunu vurguladı.

Bu tarihi mirasın korunması için önemli projelere imza attıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Burada bir dizi restorasyon projemiz devam ediyor. Cumalıkızık ile ilgili özellikle niteliksiz alışıveriş tezgahlarıyla ilgili şikayetler söz konusu. Yine kontrolsüz alışveriş, bu tarihi köyümüzün geleceği ile ilgili endişelere sebep oluyor. Bizim Cumalıkızık'a bakışımız ticari değil, tamamen kültürel. Bu konularda kalıcı çözüm üretmek adına, giriş meydanındaki niteliksiz satış tezgahlarını ve düzensiz görüntüyü kaldırmayı amaçladık. Bu kapsamda köy mimarisini kapatmadan, düzenli satış tezgahları tasarlayıp tüm bu tezgahları toplamda bin 52 metrekarelik alanda Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı adı altında tek bir noktada toplamaya karar verdik.

Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık, Yıldırım'ın dünyaya açılan penceresi. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihi dokusu ile her mevsim yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeridir. Biz de Bursa'mızın zenginliklerini Cumalıkızık'ta yerli ve yabancı turistlerle buluşturmak istiyoruz. Cumalıkızık'a özgü yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar bu çarşıda olacak. Bu çarşıya gelen turistler burada tarihe kısa bir yolculuk yapacak. Turizm açısından önemli gördüğümüz bu proje kısa sürede hayata geçecek. İnanıyorum ki Cumalıkızık Yöresel Ürünler Çarşısı, Yıldırım'ın turizmine önemli katkı sağlayacak."

Cumalıkızık, Yıldırım, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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