Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki ahşap palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Samanlı Mahallesi'nde ahşap palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bögeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.
Son Dakika › Güncel › Yıldırım'da Ahşap Palet Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?