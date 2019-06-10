Son Dakika Haberleri: Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Haber

Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban hayatını kaybetti

5 saat önce

Erzincan'da yıldırım düşmesi sonucu dağda koyun sürüsünü otlatan çoban hayatını kaybetti.

Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban hayatını kaybetti, System.String[]
Erzincan'da yıldırım düşmesi sonucu dağda koyun sürüsünü otlatan çoban hayatını kaybetti. Olay, saat 15. 00 sıralarında Erzincan merkeze bağlı Koçyatağı Köyü Çimen Dağı Belli Yaylasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'da etkili olan sağanak yağış sırasında Belli Yaylasında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Erzurum'un Çat ilçesi nüfusuna kayıtlı 56 yaşında ki Ali Davut isimli çoban yaşamını yitirdi. Çobanın arkadaşı Sidar Genç durumu köy sakinlerine ve jandarmaya haber verdi. Olay sonrası jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ali Davut'un cesedi savcının inceleme yapmasının ardından aşağı indirilerek ambulansla hastane morguna kaldırıldı. Görgü tanığı Sidar Genç, "Yağmur yağıyordu. Bir anda yıldırım düştü. Koyunlar birbirine girdi. O sırada Ali Davut'un yerde yattığını gördüm. Yanına gittiğimde ölmüştü" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
Genç, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Aleyna Tilki, konserinde yaptığı kalça şovuyla herkesi şaşkına çevirdi Yeni atanan imam caminin kıblesinin yanlış olduğunu fark edince 67 yıllık hata düzeltildi CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun VIP krizinin detaylarını anlattı: İmamoğlu valiye "it" demedi PKK'lı teröristler yol çalışması yapan işçilere saldırdı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.6.2019 01:04:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıldırım düştü, koyun otlatan çoban hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]