Yıldırım Gemisi Karadeniz\'de

27.01.2026 14:59
Türkiye'nin 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım, Zonguldak'ta Karadeniz sondaj çalışmalarına katıldı.

TÜRKİYE'nin 6'ncı sondaj gemisi 'Yıldırım', Karadeniz'de yürütülen çalışmalara katılmak için Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaştı.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Çağrı Bey, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filoya katılan sondaj gemisi Yıldırım, dün saat 12.00 sıralarından İstanbul Boğazı'ndan geçti. Yıldırım sondaj gemisi, sabah saatlerinde Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaştı. Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak olan 228 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki Yıldırım, kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu operasyonuna katılacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

