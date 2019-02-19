Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Görevini Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a Devretti (1)

Yıldırım, Görevini Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a Devretti (1)

1 saat önce

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın gelişi Yıldırım'ın Celal Adan'ı karşılaması Binali Yıldırım'ın konuşması ve görevini devretmesi TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devretti.

- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın gelişi
Yıldırım'ın Celal Adan'ı karşılaması
Binali Yıldırım'ın konuşması ve görevini devretmesi
TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devretti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Binali Yıldırım, Celal Adan, Güncel
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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstifa Dilekçesini Sundu Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı Görevini Celal Adan'a Devretti

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