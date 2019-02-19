Yıldırım, Görevini Geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a Devretti (1)
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- TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın gelişi Yıldırım'ın Celal Adan'ı karşılaması Binali Yıldırım'ın konuşması ve görevini devretmesi TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devretti.
- TBMM Başkanı Binali Yıldırım
'ın gelişi
Yıldırım'ın Celal Adan
'ı karşılaması
Binali Yıldırım'ın konuşması ve görevini devretmesi
TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görevini geçici Meclis Başkanı Celal Adan'a devretti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:36 Kaynak: AA
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