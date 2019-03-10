Yıldırım, İstanbul'da Kütüphane Sayısını 39'a Çıkartacak

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Denizleri Kirleten Gemilere Bir Yılda 5 Trilyon Ceza Kesildi

Binali Yıldırım'ı En Çok Etkileyen Kitap "Karanlık Çarşamba" Oldu