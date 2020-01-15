Yıldırım Mayruk, Türk kadının zarafetini podyuma taşıdı - Son Dakika

Türk modacılarının duayeni Yıldırım Mayruk'un, Türk kadınının zarafetini podyuma taşıdığı defilesi başkentli modaseverlerden ilgi gördü.

İnönü Vakfı ve Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı iş birliğinde burslu öğrenciler yararına yapılan "Dünden Bugüne Cumhuriyet Zarafeti" defilesi, Ankara'daki bir otelde düzenlendi.

Yıldırım Mayruk imzalı defilede, mantodan cekete, döpiyesten abiyeye 64 kıyafet moda meraklılarının beğenisine sunuldu.

Mayruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, moda meraklılarına dünü ve bugünü anlatan 60'ın üzerinde elbise sunacaklarını söyledi.

"Biz Türk kadınının dün, bugün ve kısmet olursa yarın da ne giyeceğini göstermeye çalışıyoruz." diyen Yıldırım Mayruk, her defilenin bir teması olduğunu ve ona uyulduğunu, bu defilede ise farklı tarzlarda kıyafeti sunacaklarını dile getirdi.

Defilede 20 mankenin podyuma çıktığını söyleyen Mayruk, "Yünlü kreplerle yapılmış tayyörler, kaşmir paltolar, brodeler var. Kışlık koleksiyonu az getirdik. Bütün dünya abiye giyindiği ve günlüğe önem vermedikleri için abiyeleri podyuma taşıdık. Manto ve tayyöre de defilenin başında yer verdik." dedi.

Yıldırım Mayruk, kendilerine bugün defile imkanı veren İnönü Vakfı ve ANAÇEV Vakfına teşekkür etti.

Defilede kahverengi ve yeşil tonları, siyah ve farklı renklerde pullu paletleri elbiseler, tül etekli abiyeler, kürk detaylı paltolar, kadife taş ve boncuk işli elbiseler ilgi gördü.

Mayruk imzalı krem rengi şifon çiçeklerle süslenmiş koyu lacivert tuvalet ile siyah çiçek detaylı krem rengi krep uzun etek ve döpiyesten oluşan gelinlik defilenin sonunda moda severlere sunuldu.

Defileye 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, ANAÇEV Başkanı Ayla Hatırlı, eski Bakan Hikmet Sami Türk ve eşi, merhum siyasetçi Aydın Menderes'in eşi Ümran Menderes, Devlet Tiyatroları sanatçıları İpek Çeken ve Şebnem Gürsoy ile cemiyet hayatından çok sayıda isim katıldı.