Son Dakika Haberleri: Yıldırım, Sivaslılarla Bir Araya Geldi

Yıldırım, Sivaslılarla Bir Araya Geldi

1 saat önce

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin.

Yıldırım, Sivaslılarla Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemiz ve milletimiz için tezgah kuranlara fırsat vermesin." dedi.

Yıldırım, İstanbul Ataşehir Sivaslılar Derneği'nin İçerenköy'de düzenlediği Sivas Buluşması'na katıldı.

Buradaki konuşmasında, özel ve güzel bir programda Sivaslılarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu dile getiren Yıldırım, etkinliğin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Binali Yıldırım, Sivas'ın Yiğidolar'ın memleketi olduğunu belirterek, "Bugün İstanbul'da Sivas'tan daha fazla Sivaslı var. Sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler bizim baş tacımızsınız. Şimdi Sivas evladınıza İsmail Erdem'e sahip çıkacak mısınız? Ataşehir'de başkan yapacak mısınız? Bu iş bitti. Yiğido 'He' dediğinde her iş olur." diye konuştu.

Seçime çok kısa bir süre kaldığını hatırlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Altı gün sonra bayram var bayram. Ataşehir'de gönül belediyeciliğine hazır mısınız? İsmail Erdem Sancaktepe'de bir efsane oldu. Orada çok güzel eserler ve isim bıraktı. Şimdi sırada Ataşehir var. İsmail Erdem'le erdemli belediyeciliğe 'Bismillah' diyoruz. Hemşehrinizin yanında beni de unutmayın. Tamam mı? Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim ülkemiz ve milletimiz için tezgah kuranlara fırsat vermesin. Hemşehriniz olarak 17 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürmeyiz. En önce bu işe Yiğidolar izin vermez."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:05 Kaynak: AA

AK Parti, Ataşehir, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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