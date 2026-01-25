Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz'e Açıldı - Son Dakika
Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz'e Açıldı

Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz'e Açıldı
25.01.2026 16:28
Yıldırım sondaj gemisi, Türkiye'nin enerji filosuna katılarak Karadeniz'deki operasyona başladı.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla enerji filosuna katılan 'Yıldırım', Karadeniz'de görevi için Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemilerinin ardından filoya katılan 6'ncı sondaj gemisi Yıldırım'da Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak. Yıldırım sondaj gemisi, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanması için yola çıktı. Filyos'a gitmek için yola çıkan Yıldırım sondaj gemisi Ege Denizi'nden saat 13.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 15.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğaz geçişi sırasında Yıldırım sondaj gemisi Çanakkale'yi selamladı. Boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönen sondaj gemisi Yıldırım İstanbul'a gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Sondaj gemisine Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-10', 'KIYEM-6' ve Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor

Hazırlıkların ardından mart ayı sonunda Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor. İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan gemi, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. '7. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi' olarak adlandırılan gemi, 228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. Helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor. - ÇANAKKALE

Son Dakika Yerel Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz'e Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yıldırım Sondaj Gemisi Karadeniz'e Açıldı - Son Dakika
