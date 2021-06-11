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Yıldız Holding, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı - Son Dakika

Yıldız Holding, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı

11.06.2021 11:57
Yıldız Holding, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı, System.String[]

Tüm şirketlerinde fırsat eşitliği kültürünü daha güçlü ve daha kalıcı bir yapıya dönüştürmek amacıyla Yıldız Holding Kadın Platformu'nu hayata geçiren Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza attı.

Tüm şirketlerinde fırsat eşitliği kültürünü daha güçlü ve daha kalıcı bir yapıya dönüştürmek amacıyla Yıldız Holding Kadın Platformu'nu hayata geçiren Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ne (WEPs) imza attı.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana toplumsal cinsiyet eşitliği alanında öncü uygulamalar geliştiren Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (WEPs) imzaladı. 10 Haziran Perşembe günü Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) İstanbul Bölge Ofisi'nde düzenlenen imza törenine Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, UN Women Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir ve Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş katıldı. UN Women ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ortak girişimi WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmaları için tasarlanmış bir rehber olma özelliği taşıyor.

Çatısı altındaki kadın çalışanların etkinliğinin artırılması, yönetim ve liderlik seviyesinde kadın temsilinin teşvik edilmesi amacıyla "Yıldız Holding Kadın Platformu"nu kuran Yıldız Holding, WEPs imzasıyla birlikte kurum içi cinsiyet eşitliği politikalarını tüm şirketlerinde küresel standartlara göre şekillendirecek. WEPs, Yıldız Holding'in kadın çalışanlar ve kadın liderliği özelindeki başarılı politikalarını daha da sistemli ve programlı bir anlayışla sürdürmesine yardımcı olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Alia El-Yassir, "Yıldız Holding'in kadının ekonomik güçlenmesi taahhüdü ve iş yerinde fırsat eşitliğine yönelik yürüttüğü çalışmalardan dolayı takdirimizi sunmak isterim. Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzalanması toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesini sağlayacak iş pratiklerini hayata geçirme konusunda önemli bir platform sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Yıldız Holding'in atacağı her adım önemli bir örnek teşkil edecek"

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, WEPs kriterlerinin Yıldız Holding'e cinsiyet ve fırsat eşitliği konusunda yeni bir yol haritası sunduğunu belirtti. Yıldız Holding olarak gerek Türkiye'de gerekse küresel arenada güçlü büyümelerini sürdürdüklerinin altını çizen Ülker, şunları aktardı:

"İçinde bulunduğumuz toplumu kalkındırma ve Türkiye'nin her alanda sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama düşüncesini de tüm faaliyetlerimizin odak noktasında tutuyoruz. Bu bakış açısıyla tüm işlerimizde topluma örnek olma misyonunu üstleniyor ve özellikle cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık sağlayacak her projeye gönülden dahil oluyoruz. Bu yıl hayata geçirdiğimiz Yıldız Holding Kadın Platformumuz ile iş dünyasında kadın temsili özelinde örnek bir yapı oluşturduk. Şimdi de fırsat eşitliği konusundaki bu çabalarımızı güçlü bir program etrafında yürütmek amacıyla önemli bir imza attık ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri Uygulama Rehberi'ni benimsemeyi taahhüt ettik. İlerleyen aşamalarda Yıldız Holding'in kadın emeğine dair atacağı her adımın kadınların tüm alanlarda görünür olması adına önemli bir örnek teşkil etmesini umuyorum."

"Kadın çalışanların etkinliğinin daha da güçlendirilmesini amaçlıyoruz"

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş da tüm Holding çalışanlarına güven ve iş birliğine dayalı bir çalışma ortamı sunmaya öncelik verdiklerini söyleyerek, "Türkiye'nin en büyük işveren markalarından biri olarak kadınların iş hayatında daha fazla temsil edilmesine, üst yönetimde ve kritik noktalarda daha fazla kadının görev almasına, iş dünyasında fırsat eşitliğinin sağlanmasına liderlik etmeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Kadın Platformu ile Yıldız Holding çatısı altındaki kadın çalışanların etkinliğinin daha da güçlendirilmesini ve kadınların liderliğinin teşvik edilmesini amaçladıklarını kaydeden Mutuş, şu ifadeleri kullandı:

"İş dünyasında fırsat eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi için Türkiye'den ve yurt dışından çalışanlarımızın önerilerini dikkate alan, katılımcı bir süreçle oluşturduğumuz bir manifesto hazırladık. Yıldız Holding Kadın Platformu Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu ile tüm çalışanlarımıza cinsiyetlerinden bağımsız bireyler olarak saygı duyulduğu ve değer verildiği bir şirket kültürü altında çalışma sözü veriyoruz. Aynı şekilde imzacısı olduğumuz WEPs de kadın çalışanlar ve kadın liderliği özelinde halihazırda uyguladığımız politikalarımızı daha da sistemli ve programlı bir anlayışla ele almamıza yardımcı olacak."

WEPs kriterleri cinsiyet eşitliğini güvence altına alıyor

Açıklamaya göre ayrıca, yedi temel prensipten oluşan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. WEPs şu maddelerden oluşuyor:

"Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması."

Birleşmiş Milletler, Yıldız Holding, Ali Ülker, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yıldız Holding, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni imzaladı - Son Dakika


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