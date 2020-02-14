Yıldız, milletvekilleri ile görüştü - Son Dakika
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Yıldız, milletvekilleri ile görüştü

7 saat önce

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Ankara'da milletvekilleri ile görüştü.

Yıldız, milletvekilleri ile görüştü, System.String[]

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Ankara'da milletvekilleri ile görüştü.


GMİS Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu ile görüştü. Görüşmeye Zonguldak İl Genel Meclisi Üyesi Adnan Tıska da katıldı.


TBMM'de gerçekleşen görüşmede Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) sorunlarının çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - ZONGULDAK

Zonguldak, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:43 Kaynak: İHA
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