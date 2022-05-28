Yılın 6 ayı kar altında olan ilçe, doğal gaz istiyor

BİNGÖL - Bingöl'de yılın neredeyse 6 ayını kar altında geçiren Karlıova ilçesinde, hava kirliliği ve yakacak sorunlarından dolayı vatandaşlar doğal gaz talebinde bulundu. İlçedeki muhtarlar da doğal gaz talebi için imza kampanyası başlattı.

Bingöl'ün yaklaşık 28 bin nüfuslu Karlıova ilçesi, yılın neredeyse 6 ayını kar ve soğukla mücadele ederek geçiyor. Uzun süren kış şartları nedeniyle yakacak sorunu yaşayan ilçe sakinleri, hava kirliliğinden dolayı da ilçeye doğal gaz verilmesini talep ediyor. İlçe muhtarları tarafından doğal gaz talebi için imza kampanyası başlatıldı. Vatandaşların da destek verdiği kampanya ile imzalar toplanıyor.

Doğal gaz talebi ile ilgili belediye meclisinde görüşmeler olduğunu söyleyen İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, "İlçemiz yaklaşık 6 ay boyunca sürekli çetin koşullar altında karla mücadele ile kış mevsimini geçirmektedir. Geçtiğimiz hafta belediye meclis üyelerinin gündeme almış olduğu bir madde görüşüldü. Belediyemiz meclisinde de oy birliği ile de bu onaylandı. Özellikle ilçemizin bu sorununu gidermek adına, doğal gaz hatlarının çekilmesiyle alakalı ilgili kurum, kuruluş, bakanlıklarla iletişime geçilmesi ve bu hizmetin belediye başkanımıza yetki verildi. ve bu karar oy birliği ile alındı" dedi.

"Yakıtlar çevreye ve sağlığa zarar veriyor"

İlçede uzun süreli kış mevsiminin yaşanmasından dolayı yakıtların çevreye ve insan sağlığına zarar verdiğini söyleyen Bingöl, "Özellikle fosil atıkları, kömür gibi yakıtlar çevreye, doğaya ve salığa zarar verebilecek yakıt türleri kullanılmakta. Uzun bir mevsim yaşanıyor. Dolasıyla bu 6-7 aylık süre içerisinde yakılan bu atıklarda sağlığa ve ortama özellikle zarar verebileceği düşünerek böyle bir hizmetin olabilmesi hepimizin memnuniyeti, ilçemizin ortak sesi, belediyemizin de daha önce planlamaları içinde olan bir hedefimizdi" diye konuştu.

Mayıs ayı sonunda olmalarına rağmen kahvede soba yakarak ısındıklarını söyleyen işletmeci Burak Coşkun, "Mayıs ayı sonundayız. 7 aydır aralıksız kömür ile soba dolduruyoruz, odun yakıyoruz. Doğal gaz istiyoruz" şeklinde konuştu.

Doğal gaz talebi için imza kampanyası başlattıklarını belirten Kanireş Mahalle Muhtarı Bayram Karabulak, "Karlıova'da kış şartları bayağı ağır geçiyor. Yaklaşık 7 ay bir kış yoğunluğumuz var. Çok sıkıntı yaşıyoruz ve kömürün tonu da 7 bini buldu. Doğal gaz için bir imza kampanyası açtık, milletimiz de imzalarını atıyor" ifadelerini kullandı.