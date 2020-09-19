Yılın Ahisi çırak bulamamaktan dertli - Son Dakika

Yılın Ahisi çırak bulamamaktan dertli

Yılın Ahisi çırak bulamamaktan dertli Kayseri'de yılın Ahisi seçilen Şakir Büyükberber: "Meslekler gelecekte de zor durumda kalacak" Kayseri'de yılın Ahisi seçilen kebapçı Şakir Büyükberber, çırakta bulmakta güçlük çektiklerini söyleyerek, "Meslekler gelecekte de zor durumda kalacak" dedi.

Yılın Ahisi çırak bulamamaktan dertli

Kayseri'de yılın Ahisi seçilen Şakir Büyükberber:

"Meslekler gelecekte de zor durumda kalacak"

KAYSERİ - Kayseri'de yılın Ahisi seçilen kebapçı Şakir Büyükberber, çırakta bulmakta güçlük çektiklerini söyleyerek, "Meslekler gelecekte de zor durumda kalacak" dedi.

Kayseri'de 33. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında kentte 50 yıldır kebapçılık yapan 64 yaşındaki Şakir Büyükberber, yılın Ahisi seçildi. Ahiliğin dürüstlük demek olduğunu ve meslek hayatı boyunca Ahilik ilkelerini kendisinin de uygulamaya çalıştığını kaydeden Büyükberber, "Hayatım çoğunlukla çalışmakla geçti. Sanat öğrenmeye çalıştım. Şimdiye kadar müşteriye hizmet etmek için öğrendiğimiz şeyler oldu. O günden bugüne kadar hizmetimize devam ediyoruz. Ahilik; dürüstlük demek, ticarette düzgün çalışmak, aldatmadan fahiş fiyat uygulamadan müşteri memnuniyetini ön plana çıkarmaktır. Bizde bunları yaparak 4 kuşaktır devam ediyoruz. Esnaflarımızda hangi dalda olursa olsun mesleklerinde dürüst olmalılar. Müşteri memnuniyetini ön plana çıkararak düzgün çalışmalılar" dedi.

Çırak bulmakta güçlük çektilerini kaydeden Şakir Büyükberber, "Çırak bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Eskiden baba çocuğunu çalışmaya getirdiği zaman 'Buna sanatını iyi öğret, eti senin kemiği benim derlerdi ama şu zamana kadar çırak bulmakta zorlanıyoruz. Mesleklerin geleceğinin de zor durumda kalacağını tahmin ediyorum" diye konuştu.

Yılın Ahisini dükkanında ziyaret eden Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir de, yılın Ahisinin kendi oda üyelerinden seçildiği için gurur duyduklarını belirterek, "Odamızdan birinin yılın Ahisi seçilmesi bizim için onur ve gurur verici bir şeydir. Odamızın 41 yıllık tarihinde ilk kez odamızdan bir üyemiz yılın Ahisi seçildi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Yıllardır Kayseri'mizde sayısız kalfa ve ustalar yetiştirdi. Ahilik kültürü almış ve Ahilik düsturu ile büyümüş ustamız yıllardır fahiş fiyat uygulamadığı için, esnaflığını yaptığı, gelen garibanı kolladığı ve ihtiyacı olan her zaman yanında olduğu için yıllardır böyle ayakta kaldı. Diğer meslektaşlarımızda inşallah Şakir Büyükberber ustam gibi örnek olur" ifadelerini kullandı.

Yılın Ahisi çırak bulamamaktan dertli

Ahilik Haftası, Kayseri, Ahilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 12:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılın Ahisi çırak bulamamaktan dertli - Son Dakika Ekonomi

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