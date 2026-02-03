Yılın Kareleri Oylaması Başladı - Son Dakika
Yılın Kareleri Oylaması Başladı
03.02.2026 17:18
Siirt Kültür Müdürü Genç, 'Yılın Kareleri' oylamasında en etkileyici fotoğrafları seçti.

Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Sabahattin Genç, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Genç, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Genç, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" ve "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" adlı fotoğraflarına oy veren Genç, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı karelerini tercih etti.

Genç, her yıl olduğu gibi bu yıl da oylamaya katıldığını belirterek, Anadolu Ajansına teşekkür etti.

Her bir karenin birbirinden etkileyici olduğunu ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansında çalışan gazeteci arkadaşlarımızın, muhabirlerin birbirinden kaliteli yaptıkları çalışmaları, çekimleri beğenmekte hakikaten zorlandık. Çünkü çok kaliteli kareler ve özellikle Gazze'de zulümde mazlumların çekilen fotoğrafları, kareleri dünya kamuoyuna çok etkili bir şekilde yansıtıldı. Bu karelerde emeği Anadolu Ajansının emektar çalışanlarına, muhabirlerimize yürekten teşekkür ediyorum."

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

