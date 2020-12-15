YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (6) - Son Dakika

YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (6)

15.12.2020 03:12

İDLİB'DEKİ SALDIRIDA 34 ASKERİN ŞEHİT OLMASI Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın saldırı ile ilgili açıklaması İdlib şehitleri için düzenlenen cenaze törenleriBAHAR KALKANI HAREKATI Sınır ötesi askeri harekat Rejim hedeflerine top atışları yapılması Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı...

İDLİB'DEKİ SALDIRIDA 34 ASKERİN ŞEHİT OLMASI

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın saldırı ile ilgili açıklaması

İdlib şehitleri için düzenlenen cenaze törenleri

BAHAR KALKANI HAREKATI

Sınır ötesi askeri harekat

Rejim hedeflerine top atışları yapılması

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Bahar Kalkanı Harekatı ile ilgili açıklamaları

Rejim askerlerine ait hedeflerin vurulma anları (Jet, SİHA ve İHA kameralarından)

Etkisiz hale getirilen hedeflere ait görüntüler

GÖÇMENLERE AVRUPA KAPISI AÇILDI

Türkiye'ye sığınan düzensiz göçmenlerin sınır hattına gitmek için otobüslere akın etmeleri

Çocuk, bebek, kadın ve erkek düzensiz göçmenler

Düzensiz göçmenlerin şişme botlarla sınırı geçmeye çalışmaları

Düzensiz göçmenlerin yüzerek sınırı geçmeye çalışmaları

Düzensiz göçmenlerin sınır hattındaki dikenli telleri aşmaya çalışmaları

Düzensiz göçmenlerin sınır hattında yürümeleri

Sınır hattındaki hareketliliğin havadan görüntülenmesi (Drone kamera)

Yunan askerlerinin düzensiz göçmenlere sert müdahelesi

Düzensiz göçmenlerin gruplar halinde sınır hattındaki yürüyüşleri

Yunan askerlerinin düzensiz göçmenlere silahla ve biber gazlı müdahaleleri

Sınır hattında Yunan güvenlik güçleri ile düzensiz göçmenler arasındaki mücadelenin havadan görüntülenmesi (drone kamera) - İdlib'deki hain saldırıda 34 asker şehit oldu (27 Şubat)

Esed rejimi tarafından İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarına yönelik hava saldırısında 34 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır ateş altına alındığını, 309 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı (27 Şubat)

Esed rejimi tarafından İdlib'de TSK mensuplarına yönelik hava saldırısında 34 askerin şehit olmasının ardından TSK ve Suriye Milli Ordusu (SMO) İdlib'de sınır ötesi askeri harekat başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı ismi verilen operasyonun amacının Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, birliklerin, halkın ve Türkiye sınırlarının güvenliğini sağlamak olduğunu söyledi. 5 Mart'a kadar devam eden harekatta özellikle SİHA ve İHA kullanılarak rejime ağır zayiatlar verildi. Harekat kapsamında 3 bin 138 rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

Göçmenlere Avrupa kapısı açıldı (28 Şubat)

Suriye savaşının başından bu yana yaklaşık 4 milyon kişiye kapılarını açan Türkiye, Avrupa ile olan kara ve deniz sınırlarını açarak düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 Nisan itibarıyla Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarından 148 bin 763 kişinin karşı tarafa (Avrupa'ya) geçtiğini belirtti.

Göçmenlere Avrupa kapısı açıldı (28 Şubat)

Suriye savaşının başından bu yana yaklaşık 4 milyon kişiye kapılarını açan Türkiye, Avrupa ile olan kara ve deniz sınırlarını açarak düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8 Nisan itibarıyla Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarından 148 bin 763 kişinin karşı tarafa (Avrupa'ya) geçtiğini belirtti.

YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (6)
YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (6)
YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (6)
YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (6)

Bahar Kalkanı Harekatı, Hulusi Akar, Saldırı, İdlib, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YILIN OLAYLARI 2020 - ŞUBAT (6) - Son Dakika


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