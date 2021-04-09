Yılmaz: "Bir tek kadına dahi şiddete tahammülümüz yok" - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Kaymakam Alp Eren Yılmaz başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan koordinasyon toplantısına Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra, İlçe Jandarma Komutanı Serhat Karakuş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Can Biricik, kamu kurum temsilcileri ile ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda konuşan Kaymakam Yılmaz, "Kamu kuruluşları olarak kadına şiddetin önlenmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir tek kadına dahi şiddete tahammülümüz yok. Bu hususta ilçemizde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çok yönlü, uzun bir mücadeledir. Sadece adli ya da kolluk ile çözülecek bir konu değil, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bir konudur. Bu noktada hepimize ciddi büyük görevler düşüyor. Bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi yönünde planlarımız, çalışmalarımız var" dedi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda kurumlarca yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi. - MERSİN