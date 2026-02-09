Yılmaz-Birol Görüşmesi Enerji Dönüşümünü Ele Aldı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yaptı. Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Sayın Fatih Birol ile bir araya geldik. Bu yıl ev sahipliği yapacağımız COP31 hazırlıkları başta olmak üzere, enerji dönüşümü ve iklim finansmanı, Akdeniz havzasında artan kuraklık ve su-enerji ilişkisini değerlendirdik. Yenilenebilir ve nükleer enerji yatırımlarımız, artan yapay zeka uygulamalarında enerjinin rolü ve enerji güvenliği alanlarında Avrupa Birliği ile iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Nazik ziyaretleri ve yapıcı katkıları için Sayın Fatih Birol'a teşekkür ediyorum" dedi.