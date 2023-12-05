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86 yaşındaki Büyükerşen, belediye başkanlığı için yeniden adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika

86 yaşındaki Büyükerşen, belediye başkanlığı için yeniden adaylık başvurusu yaptı

1999'dan bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'na belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

86 yaşındaki Büyükerşen, belediye başkanlığı için yeniden adaylık başvurusu yaptı
05.12.2023 - 18:35,
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1999 yılından bu yana Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan 86 yaşındaki Yılmaz Büyükerşen, belediye başkanlığı için CHP'ye yeniden adaylık başvurusu yaptı.

YENİDEN ADAY OLDU

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, belediye başkanlığı için CHP İl Başkanlığına aday adaylığı başvurusunda bulundu.

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

1999'DAN BU YANA AYNI KOLTUKTA

Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 18 Nisan 1999'da yapılan yerel seçimlerde DSP'den aday olarak ilk kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2011 yılında CHP'ye katılan Büyükerşen 1999'dan bu yana aralıksız olarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı görevini sürdürüyor.

Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Eskişehir Atatürk Lisesinde okudu. Üniversitede hukuk ve mimarlık okudu. Buna rağmen ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle iki fakülteyi de bitiremeden ayrıldı. 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. 1966 yılında doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu. 1999 yerel seçimlerinde DSP'den aday olan Prof. Büyükerşen, oyların yüzde 44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde, oylarını yüzde 45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde yüzde 50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011'de, istifa etmesini isteyen DSP yönetiminin talebine uyarak bu partiden istifa etti. 27 Şubat 2011'de CHP'ye geçti. 2014 yerel seçimlerinde CHP'den 4. kez belediye başkanı seçildi. 2019 seçimlerinde CHP'nin ve Millet İttifakının adayı olarak 5.kez büyükşehir belediye başkanı seçildi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yılmaz Büyükerşen, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 86 yaşındaki Büyükerşen, belediye başkanlığı için yeniden adaylık başvurusu yaptı - Son Dakika
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