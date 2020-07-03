Yılmaz: "Önümüzdeki süreç Toroslar için yatırım yılı olacak" - Son Dakika

Yılmaz: "Önümüzdeki süreç Toroslar için yatırım yılı olacak"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar ilçesinin yatırım yapmak için en doğru yer olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreç Toroslar için yatırım yılı olacak" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar ilçesinin yatırım yapmak için en doğru yer olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreç Toroslar için yatırım yılı olacak" dedi.

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Covid-19 tedbirleri kapsamında üç aydır ara verilen Toroslar Belediye Meclisi, normalleşme sürecinin ardından ilk meclis toplantısını yaptı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın başkanlığında toplanan mecliste 24 gündem maddesi görüşüldü. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısı öncesinde meclis üyeleri ve katılımcıların ateşleri ölçülerek salona alınırken, salondaki oturma planı da sosyal mesafe kuralına göre düzenlendi.


"Farklılıklarımızla güzeliz"


Başkan Yılmaz, toplantının açılışında Sivas Madımak olayının 27'nci yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaparak, "Bu provokasyon, tamamen Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, toplumdaki farklı grupların birbirine karşı saygısına, sevgisine saplanmış bir hançerdir. Ama bizim birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir provokasyon bozamaz. Çünkü biz farklılıklarımızla güzeliz. Birbirimizin farklılıklarını sevmekle, saymakla güzeliz. Birliğimizi ve beraberliğimizi de Allah'ın izniyle kimse bozamayacaktır. Sivas'ta hayatını kaybeden 37 kişiyi rahmetle anıyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.


"Süreci başarıyla yönettik"


Pandemi sürecini Türkiye'nin başarıyla atlattığına dikkat çeken Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak da süreci iyi yönettiklerini söyledi. Yılmaz, "Toroslar Belediyesi olarak koordineli iyi bir çalışma düzeninde ilçemizdeki kamu kurumlarımızla tam bir uyum içerisinde çalıştık. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında yanlarında olduk. Bu konuda gayret gösteren tüm personelimize yeniden teşekkür ediyorum. Bu süreçte benim en önemsediğimiz şey millet olarak ortaya çıkan özgüven. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin küresel seviyede alacağı rol çok farklı olacak. Bu süreci hep beraber yaşayacağız. İnşallah daha güzel günlere kavuşacağız" diye konuştu.


Toplantıda Nisan 2021 tarihine kadar görev yapacak, encümen üyeliği ve komisyonların seçimi de yapıldı. Encümen üyeliğine; Serpil Mersin, Ahmet Kılıç ve Mehmet Koç seçildi.


Eğitim ve istihdam projeleri hayata geçecek


Meclis toplantısında ayrıca, Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanıp başvurusu yapılarak Japonya Büyükelçiliği'nin 2020 yılında açmış olduğu Yerel Projelere Hibe Programına sunulan 'Toroslar Engelsiz Yaşam Eğitim Merkezi' (TEYEM) projesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi'nin 2020 yılında açmış olduğu 'Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler için İşgücü Piyasası Destek Programı'na sunulan 'Genç İstihdamına Dijital Dokunuşlar Projesi', Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 2020 yılında açmış olduğu Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP 2020) sunulan 'Toroslar Mesleki Eğitim, İstihdam ve Kariyer Merkezi Projesi', 'Toroslar Tasarım-Beceri ve Gelişim Kampüsü Projesi' ve 'Bana STEM Et Eğitim Otobüsü Projesi' ilgili tüm iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a veya görevlendireceği personele yetki verilmesine ilişkin teklif görüşülerek, kabul edildi.


Yeni imar planları kabul edildi


Mersin'in Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi ve Çevresi 412 hektar alanda 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile Arpaçsakarlar Mahallesi, Yalınayak Deresi ile Serbest Bölge Otoban Bağlantı Yolu arasındaki yaklaşık 165 hektar alanda yapılacak olan II. Etap 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planları görüşülerek kabul edildi.


"Toroslar, yatırım yapmak için en uygun bölge"


Yeni İmar Planlarının hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Amacımız, yapılacak yatırımlar ile bölgemizin cazip bir merkez haline gelmesidir. İstihdam için iş yeri, iş yeri için yatırım, yatırım için yatırımcı ve uygun irade lazım. Bizde de bu irade var. Toroslar, yatırım yapmak için doğru yer. Yeni Uygulama İmar Planları'nın da bu mecliste çıkması için süreci hızlı yürüttük. Komisyonlardan raporlar oy birliğiyle çıktı. Bu son derece sevindirici. Kıymetli meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.


"Şehitlerin ismi parklarda yaşayacak"


'Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde yer alan parklara isim verilmesi'ne ilişkin Gençlik ve Spor Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun ortak raporu da görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. "Şehitlerimize ve ailelerine olan vefa borcumuzu bir nebze olsa ödemeye çalışıyoruz" diyen Yılmaz, ilçe sınırları içerisindeki 10 parkta şehitlerin isimlerini yaşatacaklarını söyledi.


Toroslar Belediye Meclis Toplantısı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 15:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılmaz: 'Önümüzdeki süreç Toroslar için yatırım yılı olacak' - Son Dakika

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