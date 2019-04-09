Son Dakika Haberleri: Yitik Zaman" Sergisi 11 Nisan'da Açılacak

Yitik Zaman" Sergisi 11 Nisan'da Açılacak

10 dakika önce

Ressam Cemal Toy'un hazırladığı "Yitik Zaman" sergisi, 11 Nisan'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Yitik Zaman
Ressam Cemal Toy'un hazırladığı "Yitik Zaman" sergisi, 11 Nisan'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in üstlendiği sergide, sanatçının farklı zamanlarını kapsayan resimler, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Açılışta ayrıca sergiye özel hazırlanan bir katalog, katılımcılara hediye edilecek.

Sergi,1 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Cemal Toy

İstanbul'un du¨nden bugu¨ne ku¨ltu¨rel dokusunu resimlerinde geleneksel ve modern bir u¨slupla yansıtmaya çalışan Cemal Toy, 1969'da Ku¨tahya'da dünyaya geldi. 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Gu¨zel Sanatlar Faku¨ltesi Resim Bölu¨mu¨'nden mezun olan Toy, yurt içi ve yurt dışında 17 karma sergiye katılımının yanı sıra 11 kişisel sergi açtı.

Eserlerinde insanlık macerasının yok olmuş veya olmaya yu¨z tutmuş ku¨ltu¨rlerin sembollerine yer veren Toy, resim çalışmalarını halen Ku¨çu¨k Ayasofya'daki atölyesinde su¨rdu¨ru¨yor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:38 Kaynak: AA
Lütfi Şen, Zeytinburnu, Güncel
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