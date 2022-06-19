Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Rize ve Artvin'de YKS heyecanı

Trabzon, Ordu, Giresun, Bayburt, Rize ve Artvin'de üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ter döktü.

Trabzon'da adaylar, sınava girecekleri okullara sabahın erken saatlerinden itibaren geldi.

Yakınlarının eşlik ettiği adaylar, güvenlik kontrolünden geçerek sınav salonlarına girdi.

Görevlilerce yapılan kontrollerde, yasak olan eşyalar içeri alınmadı.

Saat 10.15'te başlayan sınav için girişler 10.00'da sona erdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ndeki sınav salonuna son anda yetişen adayların heyecanlı oldukları görüldü.

Ordu

Ordu'da sabahın erken saatlerinde sınavın yapılacağı merkezlere gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara yönlendirildi.

Öğrencilerin aileleri ise okulların önünde heyecanla çocuklarını bekledi.

AYT, Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerinde 79 binada gerçekleştiriliyor.

Giresun

Giresun'da da adaylar, erken saatlerden itibaren sınav merkezlerine geldi.

Öğrenciler, görevlilerin gerçekleştirdiği belge kontrolünün ardından salonlara alındı.

Kimliklerini unutan bazı öğrenciler ise polis ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirildi.

Bayburt

Bayburt'ta sınava girecek adaylar, aileleriyle sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önüne geldi.

Bayburt Üniversitesi Baberti Kampüsü'nde öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

Okulun dışında bekleyen aileler de çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.

Rize

Rize'de sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan öğrenciler sınav merkezlerine geldi.

Adaylar, görevliler tarafından yapılan kimlik kontrolünün ardından salonlara alınırken, okulların çevresinde bekleyen bazı ailelerin çocukları için dua okuduğu görüldü.

Öte yandan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünün, sınava girecek 31 adaya kimlik kartı konusunda yardımcı olduğu belirtildi.

Artvin

Artvin'de sınava girecek adaylar günün ilk saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelerek sınav giriş saatini bekledi.

Adaylar güvenlik kontrolünden geçip kimlik ve belge ibrazı yapıldıktan sonra sınav salonlarına alındı.

İl genelinde AYT oturumu kapsamında 9 sınav merkezinde 2 bin 351 öğrenci ter döktü.

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi'ndeki sınav merkezine gelen ailelerin birçoğu sınav süresince kampüs dışında çocuklarını bekledi.