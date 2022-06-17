YKS öncesi Eyüp Sultan Camii'ne akın ettiler

İSTANBUL Yüz binlerce öğrencinin yarın gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı öncesinde İstanbul'daki adaylar, aileleriyle birlikte Eyüp Sultan Camii ve Türbesine akın etti. Adaylar sınavda başarılı olmak için Cuma namazını kılarak dua ederken aileleri de yanlarında getirdikleri şekerleri vatandaşlara dağıttı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavının 1'nci oturumu 18 Haziran Cumartesi ve 2'nci oturumu ise 19 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Eğitim hayatlarını devam ettirmeleri açısından büyük öneme sahip YKS için dua etmek isteyen adaylar Cuma namazı vaktinde Eyüp Sultan Camii ve Türbesi'ni ziyaret etti. Adayların aileleri yanlarında getirdikleri dua kitaplarını okurken, cemaate şeker dağıttı. Bazı adaylar da Eyüp Sultan Camii'nde önce namaz kıldılar, ardından da başarılı olmak için türbede dua ettiler.

"Çocuklar için başarı diliyorum"

YKS'ye girecek oğlu için şeker dağıtan Şükran Korkmaz, "Oğlum ve yeğenlerim sınava girecek. Sınav çalışan da oldu, çalışmayan da oldu. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin, başarılar diliyorum hepsine. Duam, temennim insanların, bütün İslam Aleminin huzurla, sağlıkla, başarıyla yaşamasını diliyorum. Çocuklar için de başarı diliyorum" dedi. Sınava girecek olan İbrahim Korkmaz, "Dua ediyorum. Ziyaret ettik. Cuma namazını kılacağım. Sınav için ve geleceğim için dua ediyorum. Sağlık okumayı düşünüyorum" diye konuştu.

"İstanbul'da okumak istiyorum"

Eyüp Sultan Camii meydanında şeket dağıtan Zeynep Yurduer, "Üniversite sınavı için buradayız. Çalıştık artık takdiri Allah'a bıraktık. Şeker dağıtıyoruz arkadaşlar ile okul çıkışı geldik. Son karnelerimizi de aldık. Çok heyecanlıyız bütün herkesin sınavı çok iyi geçer. Yarın TYT var, 9'uncu ve 10'uncu sınıf soruları soruluyor genelde. Pazar günü de AYT var. İstanbul'da okumak istiyorum. Hedefim İstanbul ve ailem burada. Psikoloji okumak istiyorum ama hayırlısı" dedi. Arkadaşıyla beraber şeker dağıtan Esma İnceçayır, "Yarın sınava gireceğimiz için şeker dağıttık. Gayet iyi hazırlandım ben. Çalıştım inşallah olur. Geçen seneki çıkmış sorulara çalışacağım" dedi.

"Geri kalanı Allah'a bırakıyorum"

Cami avlusundaki öğrencilerden Armağan Yurt, "Sınava gireceğim için önceden gelip burada ibadet etmek istedim. Elimden geldiğince her şeyi yaptım. Geri kalanı Allah'a bırakıyorum. Şu an tam bir hedefim yok. Ama hakkımda hayırlı olan bir yer istiyorum. İnşallah istediğim yere girerim" dedi.