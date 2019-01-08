Son Dakika Haberleri: Yoğun Kar Yağışı ve Tipinin Etkili Olduğu Sertavul Geçidi Zincirsiz Geçit Vermiyor

Yoğun Kar Yağışı ve Tipinin Etkili Olduğu Sertavul Geçidi Zincirsiz Geçit Vermiyor

1 saat önce

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sertavul Geçidi zincirsiz geçit vermiyor Mersin'deki Sertavul Geçidi'nde kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis nedeniyle büyük araçlar ile kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyorMERSİN - Mersin'i Karaman'a bağlayan Mut ilçesindeki...

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Sertavul Geçidi zincirsiz geçit vermiyor
Mersin'deki Sertavul Geçidi'nde kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis nedeniyle büyük araçlar ile kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor

MERSİN - Mersin'i Karaman'a bağlayan Mut ilçesindeki Sertavul Geçidi'nde, akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı, tipi, buzlanma ve sis nedeniyle büyük araçlar ile kar lastiği ve zincirsiz araçların geçişine izin verilmiyor.
Mut Sertavul Geçidi'nde akşamdan bu yana başlayan kar, sis, buzlanma ve tipi etkisini gösterdi. Otomobil ve küçük araçların kar lastiği ve zincir takarak geçişine izin verilirken, tır, kamyon ve otobüslerin geçişine ise izin verilmiyor.
Bölge Trafik ekipleri, seyir halindeki araçları Yapıntı Mahallesi Şikşek Tesisleri önünde durdurarak, otomobil ve küçük araçlara kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının devam etmesi durumunda özellikle akşam saatlerinde yolun kapanacağı bildirilirken, Karayolları ekipleri, yoldaki kar ve buzlanmayı önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Mut kırsalındaki kapanan yolların açılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mut Belediyesine ait 4 greyder, 6 kepçe ve belediye ekiplerinin aralıksız çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

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