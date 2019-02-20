Son Dakika Haberleri: Yoğun Sis Deniz Ulaşımına Engel Oldu

Yoğun Sis Deniz Ulaşımına Engel Oldu

42 dakika önce

Yoğun sis deniz ulaşımına engel olduİSTANBUL - İstanbul'da gece boyunca etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Yoğun sis deniz ulaşımına engel oldu

İSTANBUL - İstanbul'da gece boyunca etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Dün geceden beri kenti etkisi altına alan sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri ve şehir hatlarından bazı seferlerin iptal edildiğini açıklandı. İDO resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Yalova- Pendik, Pendik-Yalova'ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 20.02.2019 Yalova-Pendik 08: 00 seferi ile Pendik-Yalova 08: 00 seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Şehir hatları da yaptığı duyuruda bazı seferlerin yapılamayacağını açıkladı. Yapılan duyuruda Beykoz kalkışlı seferler, İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri, Beşiktaş- Adalar seferleri ve 08: 00 Eminönü-Adalar seferlerinin yoğun sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:26 Kaynak: İHA

Pendik, İstanbul Deniz Otobüsleri, Yalova, İstanbul, Ekonomi
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