Yoğun sis deniz ulaşımına engel oldu
İSTANBUL - İstanbul
'da gece boyunca etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Dün geceden beri kenti etkisi altına alan sis nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri
ve şehir hatlarından bazı seferlerin iptal edildiğini açıklandı. İDO
resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Yalova- Pendik
, Pendik-Yalova'ya yapılan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 20.02.2019 Yalova-Pendik 08: 00 seferi ile Pendik-Yalova 08: 00 seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.
Şehir hatları da yaptığı duyuruda bazı seferlerin yapılamayacağını açıkladı. Yapılan duyuruda Beykoz
kalkışlı seferler, İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri, Beşiktaş- Adalar
seferleri ve 08: 00 Eminönü-Adalar seferlerinin yoğun sis nedeniyle iptal edildiği belirtildi.