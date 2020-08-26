YÖK 2020 yılı YKS yerleştirme sonuçları raporunu yayımladı - Son Dakika

YÖK 2020 yılı YKS yerleştirme sonuçları raporunu yayımladı

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, "Yeni YÖK olarak ilk kez 2018 yılında uygulamaya başlattığımız YKS'nin kurgusundaki sağlamlık ve popülizmden uzak rasyonel kontenjan planlaması bu yılki yerleştirme sonuçlarında da olumlu sonuçlar üretti" dedi.

YÖK 2020 yılı YKS yerleştirme sonuçları raporunu yayımladı, System.String[]

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, "Yeni YÖK olarak ilk kez 2018 yılında uygulamaya başlattığımız YKS'nin kurgusundaki sağlamlık ve popülizmden uzak rasyonel kontenjan planlaması bu yılki yerleştirme sonuçlarında da olumlu sonuçlar üretti" dedi.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı M. A. Yekta Saraç, ÖSYM tarafından açıklanan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunu resmi sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirdi. Ayrıca YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK, YKS yerleştirme sonuçlarına yönelik raporu da yayımladı. Raporda Türkiye'deki salgın sürecine rağmen her kategoride yaşanan doluluk oranları dikkat çekti.

YÖK Başkanı M. A. Yekta Saraç, "2020-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığımız verilere dayalı analiz ve değerlendirmeler sonucunda hazırladığımız raporu kamuoyu ile paylaştık" ifadelerini kullanarak yaşanan gelişmeleri aktardı. Saraç'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Raporda da görüleceği üzere 'Yeni YÖK' olarak ilk kez 2018 yılında uygulamaya başlattığımız YKS'nin kurgusundaki sağlamlık ve popülizmden uzak rasyonel kontenjan planlaması bu yılki yerleştirme sonuçlarında da olumlu sonuçlar üretti. Bu yıl da geçen yıl gibi, devlet, vakıf, KKTC üniversitelerimizde; lisans, önlisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde 'doluluk oranları' önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır. 2020 YKS yerleştirme sonuçları kamuoyu önünde daha önce beyan ettiğimiz hedeflere tam olarak uygunluk göstermektedir. Bizleri gururlandıran bu başarının arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret, tecrübe, liyakat ve ehliyet anlayışı vardır. Yeni YÖK artık günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelmektedir. Bu olumlu tablodan da cesaret alarak inşallah önümüzdeki günlerde yine kalite odaklı, yine cesaretli ve yine kararlı yeni adımlar atacağız."

Ayrıca Covid-19 döneminde gerçekleştirilen sınav dolayısıyla Saraç, ÖSYM'nin bütün yetkililerine teşekkür ederek, sınava giren öğrencilerin sonuçlarının da hayırlı olmasını diledi.

2020 YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin YÖK tarafından yapılan verilere dayalı analiz ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan raporda şu ifadeler yer aldı:

"Bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 500 bine yaklaştı. 14 yıl önce, 2006 yılında ÖSYS'ye başvuran aday sayısı 1 milyon 678 bin 383 iken, 2017 yılında bu sayı 2 milyon 265 bin 844, YKS'nin uygulamaya girdiği 2018 yılında 2 milyon 381 bin 412, 2019 yılında 2 milyon 528 bin 31, 2020 yılında ise 2 milyon 436 bin 958 olmuştur. 2006 yılı baz alınarak başvuran aday sayıları değerlendirildiğinde 2017 yılında yüzde 35, 2018 yılında yüzde 42, 2019 yılında yüzde 51, 2020 yılında ise yüzde 45 oranında aday sayılarında artış olmuştur. 2019 YKS'ye başvuran aday sayısı 2 milyon 528 bin 31 iken bu yıl için başvuran aday sayısı 2 milyon 436 bin 958 olmuştur. Geçen sene lise son sınıf düzeyinde YKS'ye başvuran aday sayısı 983 bin 701 iken bu yıl 894bin 187'dir."

YKS'ye başvuran adaylar içinde daha önce bir programa yerleşmiş olan aday sayısının 2018 YKS'de 397 bin 614 iken, 2019-YKS'de 374 bin 795'e, bu yıl ise 335 bin 347'ye gerilediği aktarıldı. Raporda, "Daha önce bir programa yerleşen ve öğrenciliği devam edenlerin tekrar sınava başvuru sayısında artışın değil azalışın gözlemlenmesi, 2018 yılında uygulamaya konulan YKS ile yerleşen öğrencilerin önceki yıla göre bulundukları programlardaki memnuniyet oranında bir iyileşme gerçekleştiğini ve bunun bu yıl da devam ettiğini göstermektedir. Bu veriler önemlidir ve yeni YÖK'ün rasyonel kontenjan planlamasının başarısını göstermektedir" ifadelerine yer verildi.

Yeni YÖK'ün yetki paylaşımı politikası kapsamında yasal zemine kavuşan, üyeleri arasında kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu 'Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu'nun ülkenin insan gücü ihtiyacına ilişkin yaptığı analizleri ve kontenjan planlamalarındaki görüşlerinin yanı sıra yükseköğretim programlarındaki öğretim üyesi/elemanı sayıları ve doluluk oranları gibi parametrelerin öğrencilerden gelen görüşlerin ve yükseköğretime geçiş dinamiklerinin de incelenmesi sonucunda bu yıl yükseköğretim kurumlarına (okul birincisi kontenjanı dahil) örgün öğretim programlarında 838 bin 221 kontenjan tahsis edildiği aktarıldı. Sanayinin ihtiyaç duyduğu insan gücünün niteliğini arttırmak amacıyla MYO programları ile ilgili yapılan iyileştirmeler ve rasyonel planlamalar sonucunda çok olumlu sonuçların üretildiği ifade edilen raporda, "Organize sanayi bölgelerinde açılan MYO'lar da bu çalışmalara ivme kazandırmıştır. Öte yandan geleceğin meslekleri ile ilgili olarak İnsansız Hava Aracı ve Teknolojileri, Dijital Fabrika Teknolojileri, Engelliler için Destek Programı gibi yeni bazı önlisans programları da açılmış olup bu programlar bu yıl ilk kez öğrenci almaya başlayacaktır. MYO'lardaki doluluk oranlarında yaşanan artış bu sene de güçlü bir şekilde devam etmiş, geçen sene 33 bin 66 olan boş kontenjan sayısı, bu sene de azalışını sürdürerek 30 bin 387 olmuştur. Önlisans programlarına 2019 yılında 343 bin 874 aday yerleşmişken, bu yıl önlisans programlarına yerleşen aday sayısı 349 bin 785 olarak gerçekleşmiştir. Lisans programları için de aynı olumlu tablo söz konusudur. 2019 yılında lisans programlarına yerleşen aday sayısı 409 bin 587 iken bu yıl yerleşen sayısı, 431 bin 380 olmuştur. 2019 yılında örgün öğretim programlarına yerleşen toplam aday sayısı 753 bin 461 iken, bu yıl 781 bin 165'e yükselmiştir" denildi.

2020 yılında tercih yapma hakkı bulunan aday sayısı 1 milyon 745 bin 642 olarak açıklandı. Bu sayı içerisinde tercih yapan aday sayısı bu sene 1 milyon 151 bin 632 olarak kaydedildi. YÖK, bu yıl tercih yapan her 100 adayın 80'inin üniversiteli olduğunu açıkladı. Yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjan sayısı ise 57 bin 56 oldu. Yapılacak 'Ek Yerleştirme' ile yükseköğretimde 2020 yılı kontenjan doluluk oranının daha da artacağı düşünülüyor.

Boş kontenjan sayılarında devlet, vakıf ve KKTC'deki üniversiteler olmak üzere tüm üniversite türlerinde iyileşme görülmekle birlikte devlet üniversitelerindeki iyileşme oransal olarak çok daha dikkat çekici biçimde gerçekleşti. Raporda, "2019 yılında boş kalan kontenjanlarda devlet üniversitelerinin payı yüzde 55,9 iken bu sene bu oran azalarak yüzde 48,8 olarak gerçekleşmiştir. Vakıf, KKTC ve diğer ülkelerdeki üniversitelerin 2019 yılında boş kalan kontenjanlardaki payı yüzde 44,1 iken bu sene bu oran yüzde 51,2 olmuştur. Dolayısıyla Devlet üniversitelerinde artık daha başarılı bir kontenjan planlaması yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

(Emin Kuvat/İHA)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Yükseköğretim Kurulu, Yekta Saraç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 14:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel YÖK 2020 yılı YKS yerleştirme sonuçları raporunu yayımladı - Son Dakika
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