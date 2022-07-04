Yok artık dedirten olay! Taksim'de dilencilik yapan şahsın, uyruğu şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Yok artık dedirten olay! Taksim'de dilencilik yapan şahsın, uyruğu şaşkına çevirdi

04.07.2022 14:38

Suriyeli ve Afgan dilencilerin adeta her köşesini mesken tuttuğu Taksim'de Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde Monaco vatandaşı olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Taksim'de meydana gelen olayda Monaco vatandaşı olduğu öğrenilen bir şahıs, önüne koyduğu kase ile dilencilik yaptı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Vatandaşların yemek ve para verdiği dilenci, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilenci, ekipler tarafından Beyoğlu Zabıta Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

"ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM"

Dilenci konuşmasında, "Paramı kaybettim, çantamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

İşte yakalanan Monaco vatandaşı dilenci;

Ne Suriyeli ne de Afgan! Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi
Ne Suriyeli ne de Afgan! Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi
Ne Suriyeli ne de Afgan! Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi
Ne Suriyeli ne de Afgan! Taksim'de dilencilik yaparken yakalandı, uyruğu şaşkına çevirdi
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Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Zabıta, Taksim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yok artık dedirten olay! Taksim'de dilencilik yapan şahsın, uyruğu şaşkına çevirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yok artık dedirten olay! Taksim'de dilencilik yapan şahsın, uyruğu şaşkına çevirdi - Son Dakika
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