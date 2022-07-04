Yok artık dedirten olay! Taksim'de dilencilik yapan şahsın, uyruğu şaşkına çevirdi

Dün akşam saatlerinde Taksim'de meydana gelen olayda Monaco vatandaşı olduğu öğrenilen bir şahıs, önüne koyduğu kase ile dilencilik yaptı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Vatandaşların yemek ve para verdiği dilenci, Beyoğlu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilenci, ekipler tarafından Beyoğlu Zabıta Amirliği'ne götürüldü. Öte yandan dilencinin sınır dışı edileceği öğrenildi.

"ÜLKEME DÖNMEK İSTİYORUM"

Dilenci konuşmasında, "Paramı kaybettim, çantamı kaybettim, her şeyimi kaybettim. Ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

İşte yakalanan Monaco vatandaşı dilenci;