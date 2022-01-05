YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler kutsal mekanlardır - Son Dakika

ARDAHAN'a gelen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversiteler şehrin ileri düzeyde bilginlerinin bulunduğu, toplumsal düzen ve denge araçlarının üst düzeyde arandığı ve araştırıldığı kutsal mekanlardır" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ardahan'a geldi. Kentte ilk olarak Vali Hüseyin Öner'i makamında ziyaret eden YÖK Başkanı Özvar, Ardahan Üniversitesi Dr. Arzu Kılıç Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARÜSEM) ve Planetaryum'da (Gezegen Evi) incelemelerde bulundu. Prof. Dr. Özvar, Ardahan Üniversitesi Rektörü Mehmet Biber ile önce çocuklarla planetaryumda gezegenleri ve uzayı izledi sonra da Rektörlük Binası Yenisey Kampüsü'nde Ardahan Üniversitesi Senatosu Toplantısı'na katıldı.