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YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı - Son Dakika

YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı

30.07.2021 16:32
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Erol Özvar, Prof. Dr. Yekta Saraç'tan görevi devraldı. Özvar, "Yükseköğretim Kurulu olarak akademik performans odaklı bir yönetim anlayışı ile Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarına yönelik mesajlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile YÖK Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Özvar ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak atanan Prof. Dr. Yekta Saraç arasında YÖK'te devir teslim töreni gerçekleşti. Prof. Dr. Saraç, görevi boyunca yükseköğretim sistemini yeniden yapılandırma yolunda önemli mesafeler katettiklerini söyledi. Saraç, "YÖK'ü, halılarının altı tertemiz olarak bırakıyoruz. Hamdolsun, görevimizi alnımızın akıyla başımız dik olarak tamamladık" dedi.

"GÖREVDEN ALINMADIM, GÖREV SÜREM BİTTİ"

Saraç, medyada kendisinin görevden alındığı yönündeki iddialara ilişkin ise "Ben iki dönem başkanlık etmiş bir YÖK başkanıyım. Yükseköğretim sisteminde, rektörlerde de 2 dönem süresi var. Bu mevzuatla belirlenmiş olma da teamül şeklinde devam ediyor. Ben çeşitli yerlerde, zamanlarda, YÖK başkanlarının da 3 dönem yani 12 yıllık, süresinin çok fazla olduğunu ve doğru olmadığını ifade etmiştim. Dolayısıyla görev sürem iki dönemi tamamlamanın ardından bitmiştir. Yaptıklarımız ortadadır" diye konuştu.

YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı başladı

ÖZVAR: YÜKSEKÖĞRETİME YÖN VEREN KURUM

Prof. Dr. Özvar ise Yekta Saraç'ın görevde bulunduğu sürede YÖK'e önemli katkıları olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atanması dolayısıyla tebrik etti. Makamların gelip geçici olduğunu vurgulayan Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da atama için teşekkür etti. Türk yükseköğretim hayatına katkıda bulunmaya çalışacaklarını söyleyen Özvar, "Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'de yükseköğretime yön veren en temel kurumdur. Bu kurum bünyesinde barındırdığı diğer kuruluşlarla beraber Türkiye'de yükseköğretime yön vermektedir" dedi.

YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı başladı

"HATA YAPTIĞIMIZ ZAMAN İKAZLARINIZI ALACAĞIZ"

Özvar, kendilerinden önce yapılan güzel çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Yükseköğretim Kurulu olarak akademik performans odaklı bir yönetim anlayışı ile Türkiye'deki bütün yükseköğretim kurumlarına yönelik mesajlarımız olacak. Bu konuda elimizden gelen gayretleri sarf edeceğiz. Akademik performans odaklı idare anlayışının yanı sıra hiç şüphesiz yükseköğretim kurumlarının üzerine düşen eğitim-öğretimde kalitenin artırılması, araştırma geliştirme faaliyetlerinin en yüksek düzeye çıkarılması, üniversite-sanayi iş birliği konusunda inşallah YÖK olarak üzerimize düşen rehberlik, yön gösterme ve diğer çalışmaları elimizden geldiği kadar en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Siz saygıdeğer basın mensuplarından bu bundan sonra yapacağımız faaliyetlerde desteklerinizi bekliyoruz. Hata yaptığımız zaman ikazlarınızı hiç şüphesiz alacağız ve dikkate alacağız ve ona göre kendimizi düzeltmeye çalışacağız" diye konuştu.

YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı
YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı

Yekta Saraç, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖK'te devir teslim töreni! Yeni başkan hızlı bir giriş yaptı - Son Dakika


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