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Yokuş aşağı inen araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Yokuş aşağı inen araç takla attı: 1 yaralı

13.08.2021 13:00
Yokuş aşağı inen araç takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Mardin'de yokuş aşağı inen hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Mardin'de yokuş aşağı inen hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Kayalar Mahallesi'nde meydana geldi. Yokuş aşağı inen 34 LEY 26 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü E.B. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Yokuş aşağı inen araç takla attı: 1 yaralı
Yokuş aşağı inen araç takla attı: 1 yaralı

Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yokuş aşağı inen araç takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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