Türkeş, Manisa'da Unutulmadı!

Milliyetçi Ülkücü harekete kendisini adadığını ve bir dava adamı olduğunu ifade eden Çolak, MHP'nin kuruluş yılları esnasında merhum Türkeş ile verdikleri mücadeleleri kendisini heyecanla dinleyen konuklara aktardı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi Lale Salonu'nda, MHP kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in vefatının 22'nci yılı dolayısıyla bir anma programı düzenlendi. MHP Eski Genel Başkan Yardımcılarından Muhittin Çolak'ın onur konuğu olduğu ve konuşmacılığını yaptığı programa MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, MHP İlçe Teşkilatları, Ülkü Ocakları teşkilatları, Türk Ocakları teşkilatları, sendikaların temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Orhan Haşim Elmalı yaptı. Ardından günün onur konuğu MHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve teşkilatların kuruculuğunu yapan Muhittin Çolak, kürsüye davet edildi.

Çiçek Takdim Edildi

Manisa'nın üç dönemdir Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliği ile yönetilmesinin gurur verici olduğunu dile getiren Çolak, teşekkür ederek konuşmasına başladı. Başbuğ Alparslan Türkeş ile yol arkadaşlığını anlatan Çolak, MHP'nin kuruluş yıllarında verdikleri zorlu mücadeleleri kısa kısa dinleyicilere aktardı. Çolak, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir siyasi parti olmaktan ziyade bir dava meselesi olduğunu ifade etti. Konuşmanın sonunda MHP İl Başkanı Ömer Baysal ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Eski Genel Başkan Yardımcısı Muhittin Çolak'a çiçek takdiminde bulundu. Programın devamında Muhittin Çolak, 'Her Şey Milliyetçi Türkiye İçin' adlı eserini imzaladı.