Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti - Son Dakika

Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti

6 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla eylem yapan nakliyecilerden 8'i gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, taşımacılık sistemindeki bazı uygulamaları protesto etmek amacıyla eylem yapan nakliyecilerden 8'i gözaltına alındı.

Barış Mahallesi'ndeki kamyon ve tır parkında dün başlatılan eylemin ikinci gününde, Gebze Nakliyeciler ve Lojistikçiler Derneği Başkanı Bahattin Demircan basın açıklaması yaptı.

Daha sonra bir grup nakliyeci, D-100 kara yolunu trafiğe kapatmak istedi. Dağılmaları konusunda uyarılara rağmen yolu kapatmak isteyen kalabalığa polis müdahale etti. Kısa süren arbedede polis 8 eylemciyi gözaltına aldı.

Olay yerine TOMA sevk edilirken, çevik kuvvet ekipleri de tır ve kamyon parkı çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti

Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu
Nakliyecilerden dijital takograf protestosu Ev değil sanki tamirhane! Çok sayıda parçalanmış motosiklet ve bisiklet ele geçirildi Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı

Son Dakika Haberleri
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ocak 2020 - Son Dakika
00:02 Trump'tan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
23:58 BM, İranlı komutanın öldürülmesiyle ilgili "yasallık" sorularını yanıtlamadı - Son Dakika
23:56 Sultanbeyli'de silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
23:51 Bodrum Marina Caddesi'nde 'bar' kararı - Son Dakika
21:40 Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 00:06:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yol kapatmak isteyen nakliyecilere polis müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]