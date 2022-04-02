Yol kenarında cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Yol kenarında cansız bedeni bulundu

02.04.2022 10:23
Yol kenarında cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir cenaze törenine katılmak için evden çıkan Celal Esen'in (63) yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir cenaze törenine katılmak için evden çıkan Celal Esen'in (63) yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Olay, Köşk ilçesi Mezeköy Mahallesi yakınlarında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyinciler Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki Celal Esen, sabah saatlerinde Mezeköy Mahallesi'ndeki bir cenazeye katılmak için evden ayrıldı. Akşama kadar eve dönmeyen Esen'den uzun süre haber alamayan yakınları aramaya çıktı. Talihsiz adamı aramaya çıkan yakınları Mezeköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında Esen'i cansız halde buldu. Yaşlı adamı bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Esen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Celal Esen'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak. - AYDIN

Yol kenarında cansız bedeni bulundu
Yol kenarında cansız bedeni bulundu
Yol kenarında cansız bedeni bulundu

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Cenaze, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yol kenarında cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yol kenarında cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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