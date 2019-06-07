Son Dakika Haberleri: Yol kenarında gördüğü ayıyı 'Gel oğlum' diye böyle çağırdı
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Yol kenarında gördüğü ayıyı 'Gel oğlum' diye böyle çağırdı

39 dakika önce

Yol kenarında gördüğü ayıyı 'Gel oğlum' diye böyle çağırdıKARABÜK - Karabük'te havaların ısınması ile birlikte ayılar yiyecek bulmak için köy ve yerleşim yerlerine inmeye başladı.

Yol kenarında gördüğü ayıyı 'Gel oğlum' diye böyle çağırdı
KARABÜK - Karabük'te havaların ısınması ile birlikte ayılar yiyecek bulmak için köy ve yerleşim yerlerine inmeye başladı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde sıklıkla görülmeye başlayan ayılar köylüleri tedirgin ederken, karayolu üzerinde seyrederken yolda ayıyı gören bir kişi 'Gel oğlum' diyerek ayıyı yanına çağırdı. Yol kenarından kendini çağıran şahsa bir süre bakan ayı daha sonra ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi.
Öte yandan son günlerde Karabük'ün Ovacık ilçesinde bazı köylerde ayıların sıklıkla görülmeye başlaması da köy halkını tedirgin etmeye başladı.
Yol kenarında gördüğü ayıyı 'Gel oğlum' diye böyle çağırdı
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:57 Kaynak: İHA
Ovacık, Karabük, Genel
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