Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

24.05.2022 12:24

- Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı Zonguldak-İstanbul karayolu Çatak mevkiinde yola dökülen mazot nedeniyle iki araç kayarak yol kenarındaki kanala düştü.

- Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak- İstanbul karayolu Çatak mevkiinde yola dökülen mazot nedeniyle iki araç kayarak yol kenarındaki kanala düştü. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken iki ayrı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Zonguldak-İstanbul karayolu Çatak mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yola dökülen mazot nedeniyle Muhammet Koçyiğit yönetimindeki 67 LP 783 plakalı Tofaş marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki istinat duvarına çarparak kanala düştü. Kazada araç içerisinde bulunan Hanife Koçyiğit yaralandı.

Kaza yapan aracın arkasından gelen Recep Çimen yönetiminde 67 SH 712 plakalı Renault marka hafif ticari araç da yoldaki mazota nedeniyle kontrolden çıktı. Her iki araç da yaklaşık üç metre aralıklarla duvara çarparak kanala düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Hanife Koçyiğit'a ilk müdahaleyi yaparak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, mazotun üzerine talaş döküldü. Diğer yandan kazadan yaralan Muhammet-Hanife Koçyiğit çiftinin hastaneden döndüğü öğrenildi. Gazetecilere olayı anlatan Muhammet Koçyiğit, "Eşimi her hafta hastaneye pansumana götürüyorum. Mazot varmış, bir o tarafa kaydık. Sonra bu tarafa dönmüşüm ben de anlamadım. Eşimle ikimiz vardık arabada. Diğer arabada arkadan geliyordu. O da kendi haline döndü iki defa sonra kaza yaptı" diye konuştu.

Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı
Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı Yola dökülen mazot kazaya neden oldu: 1 yaralı ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı ZONGULDAK - Yola dökülen mazotun neden olduğu kazada 1 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:25 Zabıta ekipleri şaşırıp kaldı! Dilenci yarım günde 530 TL para toplamış
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 18:22:31. #1.11#
SON DAKİKA: Yola dökülen mazot kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement