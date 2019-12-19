Yola düşen plakayı almak isteyen otobüs muavini otomobil çarpması sonucu öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yola düşen plakayı almak isteyen otobüs muavini otomobil çarpması sonucu öldü - Son Dakika

Yola düşen plakayı almak isteyen otobüs muavini otomobil çarpması sonucu öldü

6 saat önce

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yola düşen plakayı almak isteyen otobüs muavini otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yola düşen plakayı almak isteyen otobüs muavini otomobil çarpması sonucu öldü, System.String[]

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yola düşen plakayı almak isteyen otobüs muavini otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara- İstanbul seferi yapan Bekir Karzan idaresindeki 41 AAZ 393 plakalı yolcu otobüsü, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli mevkisinde sahipsiz bir köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle plakası düşen otobüsün sürücüsü aracı emniyet şeridinde durdurdu. Otobüste muavin olarak görev yapan Fedakar Karaboya, düşen plakayı almak için otoyola çıktı. O sırada İsmail Özen'in kullandığı yabancı plakalı bir otomobil Karaboya'ya çarptı.

Karaboya, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü İsmail Özen gözaltına alındı.

Marmara, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:18 Kaynak: AA
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