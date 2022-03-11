YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 5 YARALI - Son Dakika
Üye Girişi

YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 5 YARALI

11.03.2022 22:57

ZONGULDAK'ta, buzlanan yolda kayan otobüsün kamyona çarptığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

ZONGULDAK'ta, buzlanan yolda kayan otobüsün kamyona çarptığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak Ereğli yolu Elmacı sapağında yaşandı. Zonguldak istikametine gitmekte olan M.A. yönetimindeki 41 KG 036 plakalı Efe Tur'a ait yolcu otobüsü, buzlanan yolda kayarak önünde ilerleyen 74 AY 165 plakalı kamyona çarptı. Kazada otobüsteki 5 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralan kişilere olay yerinde müdahalede bulundu. Yolcular başka bir otobüsle yollarına devam etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 5 YARALI
YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 5 YARALI
YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 5 YARALI

YORUMLAR
500
Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü Yolcu otobüsü buzlu yolda 500 metre kaydı, 25 yolcu faciadan döndü Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı Devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Zonguldak Ereğli, Zonguldak, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 5 YARALI - Son Dakika


Son Dakika
22:45 Kar yağışı şiddetini artırdı! Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı
22:38 Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif
22:28 Zeki Çelik, Lille'den ayrılıyor! Yeni kulüple anlaşma sağlandı
22:24 Yağları market raflarında gören koşuyor! Vatandaşın endişesi yağ yüklü gemilere rağmen azalmadı
22:14 Ukrayna Savunma Bakanı korkuttu: Rusya, Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor
21:36 Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
19:51 Bakan Koca'dan dikkat çeken 14 Mart Tıp Bayramı mesajı: Manevi sadakatimizin devam etmesini çok önemsiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 23:17:40. #1.13#
SON DAKİKA: YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ÇARPTI: 5 YARALI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement