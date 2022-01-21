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Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı - Son Dakika

Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı

21.01.2022 08:27

Denizli'de yolcu otobüsü, limon yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada 21 yolcu yaralanırken, otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, saat 04.00 sıralarında Denizli-Afyonkarahisar karayolu Baklankuyucak Kavşağı yakınında meydana geldi. Ankara'dan Muğla'nın Datça ilçesine gittiği öğrenilen Kamil Koç firmasına ait Mukadder Balkın idaresindeki yolcu otobüsü, aynı yönde Süleyman Tuna Güngör yönetimindeki limon yüklü tıra arkadan çarptı.

21 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön bölümünde hasar meydana gelirken, kazada yaralananlar oldu. TIR'ın hasar gördüğü kazada, tonlarca limon yola saçıldı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, başka bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, itfaiye ekipleri yolcuları otobüsten çıkardı. Kazada 21 yolcunun yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, otobüs şoförü Mukadder Balkın'ın kaza sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri Balkın'ın cansız bedenini hasar gören otobüsten çıkartmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Denizli'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralı
Denizli'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralı
Denizli'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralı
Denizli'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralı
Denizli'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralı
Denizli'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralı
Denizli'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu yaralı
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İtfaiye, Denizli, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı - Son Dakika
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