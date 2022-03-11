Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

11.03.2022 18:45
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Çat ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Erzurum'un Çat ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Erzurum - Bingöl karayolu Çat ilçesine 5 kilometre uzaklıkta Yukarı Çat mevkiinde meydana gelen kazada dikkatsizlik ve tedbirsizlik yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. Yolun buzlu olması nedeniyle yolcu otobüsünün kayarak tıra çarpması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Yaralılar Çat İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza sonrası yolcu otobüsünde bulunan yolculara geçmiş olsun dileklerini ileten Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, ihtiyaçların giderilmesi konusunda göreve hazır olduklarını söyledi. - ERZURUM

Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

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Hisarcık, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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