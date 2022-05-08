Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok? - Son Dakika
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Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok?

08.05.2022 12:50

Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm bölgesinde yavru ayı gören bir vatandaşın ayıya "Ne var ne yok?" sorusunu sorması gülümsetti.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl bölgesindeki Arpaözü mevkiinde yola inen yavru ayıyı gören vatandaşlar önce şaşırdı sonra o anları kayda aldı. Sosyal medyaya yüklenen o anlar binlerce kişi tarafından paylaşılırken, insanlara aldırış etmeden yoluna devam eden ayının sakinliği dikkat çekti.

"NE VAR NE YOK"

Cep telefonu ile yavru ayıyı görüntüleyen bir vatandaşın yavru ayıya "Ne var ne yok" sorusunu yöneltmesi izleyenleri gülümsetirken, yavru ayıyı gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen vatandaş, "Aha ayı. Bu sarhoş. Bu ayıdır. Geliyor. Valla geliyor. Kaç oğlum" ifadelerini kullandı.

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Çaykara, Trabzon, Uzungöl, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolda ayıyla karşılaşan Trabzonlu vatandaşın görüntüleri gülümsetti: Ne var ne yok? - Son Dakika


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