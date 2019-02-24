Son Dakika Haberleri: Yolda Fırıncının İmdadına Belediye Yetişti

Yolda Fırıncının İmdadına Belediye Yetişti

13 dakika önce

Altıeylül İlçesine bağlı Pamukçu mahallesinde kar yağışından etkilenen fırıncının imdadına belediye ekipleri yetişti.

Yolda Fırıncının İmdadına Belediye Yetişti, System.String[]
Altıeylül İlçesine bağlı Pamukçu mahallesinde kar yağışından etkilenen fırıncının imdadına belediye ekipleri yetişti.

Marmara ve Ege bölgesinde olumsuz hava koşulları Balıkesir'in merkez ilçesi Altıeylül'ü de etkisi altına aldı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı etkilerken, Kar yağışından etkilenen fırıncının imdadına Altıeylül Fen İşleri ekipleri yetişti. Soğuk ve yağışlı havanın geri gelmesinin ardından, 5 greyder, 5 tuzlama aracı, 2 Loader, 4 Beko Loder, yeterli tuz stoku ve 70 kişilik ekip ile teyakkuzda olan Altıeylül Fen İşleri ekipleri kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarına ivedilikle başladı.

Pamukçu mahallesinde bir ekmek fırını aracının çevre mahallelere ekmek servisi yapamadığı ihbarı ile harekete geçen ekipler, ekmekleri Konakpınar mahallesinde bulunan bakkallara ulaştırdı. Gece başlayan kar yağışının ardından sahaya çıkan Fen işleri karla mücadele ekipleri, olası ulaşım engeli ve olumsuz durumlara karşı vatandaşların Altıeylül Belediyesi'nin 0 533 154 01 01 no'lu WhatsApp ihbar hattı ve 444 0609 numaralı iletişim hattına bilgi vermelerini istedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:20 Kaynak: İHA

Pamukçu, Kar, Altıeylül, Güncel
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