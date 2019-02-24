Yolda Fırıncının İmdadına Belediye Yetişti
13 dakika önce
Altıeylül İlçesine bağlı Pamukçu mahallesinde kar yağışından etkilenen fırıncının imdadına belediye ekipleri yetişti.
Altıeylül
İlçesine bağlı Pamukçu
mahallesinde kar yağışından etkilenen fırıncının imdadına belediye ekipleri yetişti. Marmara
ve Ege
bölgesinde olumsuz hava koşulları Balıkesir
'in merkez ilçesi Altıeylül'ü de etkisi altına aldı. İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı etkilerken, Kar
yağışından etkilenen fırıncının imdadına Altıeylül Fen İşleri ekipleri yetişti. Soğuk ve yağışlı havanın geri gelmesinin ardından, 5 greyder, 5 tuzlama aracı, 2 Loader, 4 Beko
Loder, yeterli tuz stoku ve 70 kişilik ekip ile teyakkuzda olan Altıeylül Fen İşleri ekipleri kırsal mahallelerde karla mücadele çalışmalarına ivedilikle başladı.
Pamukçu mahallesinde bir ekmek fırını aracının çevre mahallelere ekmek servisi yapamadığı ihbarı ile harekete geçen ekipler, ekmekleri Konakpınar mahallesinde bulunan bakkallara ulaştırdı. Gece başlayan kar yağışının ardından sahaya çıkan Fen işleri karla mücadele ekipleri, olası ulaşım engeli ve olumsuz durumlara karşı vatandaşların Altıeylül Belediyesi'nin 0 533 154 01 01 no'lu WhatsApp ihbar hattı ve 444 0609 numaralı iletişim hattına bilgi vermelerini istedi. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:20 Kaynak: İHA
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